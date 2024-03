Bodrogi Gyula balesetet szenvedett

Bodrogi Gyulának az idei egy különleges, születésnapos év lesz, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész ugyanis kerek évfordulóhoz érkezett, április 15-én tölti be a 90. életévét. A felköszöntését viszont már most elkezdték a rajongók és a kollégák is, az elképesztő népszerűségnek örvendő hírességet folyamatosan hívják, hogy megünnepelhessék. Még a nyáron is lesz születésnapi jelenése...

Bodrogi Gyula idén április 15-én tölti be a 90. életévét (Fotó: Markovics Gábor)

A bal karja fel volt kötve

Bodrogi Gyula legutóbb vasárnap este, a Karinthy Színházban állt színpadon, a Színházak Éjszakája elnevezésű program keretein belül. A teátrumba erre az estére több, mint 1000 jegyet váltottak a nézők, a Balázs Andrea színésznő által levezényelt, BODROGI GYULA 90. című születésnapi műsor végén pedig álló ováció fogadta a művészeket. A jelenlévőknek azonban a megindító beszélgetés közben is feltűnhetett, hogy Bodrogi Gyula balkarja fel volt kötve. Hogy mi történt a kiváló művésszel, azt személyesen tőle kérdeztük meg.

Mi történt Bodrogi Gyula bal karjával? (Fotó: Beáta Győrfi-Forgács)

Bodrogi Gyula: Exhibicionista vagyok

Bodrogi Gyulát telefonon értük utol, és amikor a hogyléte felől, illetve arról érdeklődtünk, hogy mi történt a karjával, így felelt:

Kicsit elestem... de nem kell megijedni, minden rendben van. Megnézték röntgenen meg mindenféle gépeken, majd annyit mondtak az orvosok, hogy fel kell kötni. Most egy kicsit még béna vagyok vele, de hamarosan jobb lesz

– válaszolta lapunk megjelenésére a művész, aki így folytatta:

– De most tényleg erről akarnak írni? Tudja, én is exhibicionista vagyok, mint minden művész, és mint ilyen persze szeretem megmutatni magam a közönségnek.

De azt nem szeretem, amikor a színészek minden náthát megosztanak... Az embereket szerintem nem ez érdekli. A színész maradjon a színpadon, ott szórakoztasson, kápráztasson, hiszen az a dolga, de ne haknizzon betegséggel, nyavalyával.

– Én sem szeretek panaszkodni. Ha bajom is van, igyekszem úgy csinálni, mintha nem is lenne. Aztán majd gyorsan elmúlik.

Bodrogi Gyula szerint nem teszik jól a színészek, ha a bajaikkal hakniznak a médiában (Fotó: Szabolcs László)

A művész arról viszont boldogan mesélt, hogy a Karinthy Színházban milyen szívet melengető meglepetésekben volt része, hogy találkozott Voith Ágival és, hogy az unokája is énekelt egy gyönyörű dalt.

Csodálatos meglepetésekkel készült a színház, jött Voith Ági, Balázs Andrea nagyon jól háziasszonykodott és az unokám, Enci is énekelt egy dalt. Nagyon jól éreztem magam.

Egymásért érdemes élni

Bodrogi Gyulát természetesen a közelgő születésnapjáról is kérdeztük. Kilencven éves lesz. Kerek és tiszteletet parancsoló szám, vajon az ember ennyi idősen már le tud vonni valamiféle következtetést arra vonatkozólag, hogy mi az élet értelme? A Kossuth-díjas művész erre a kérdésre is mosolyogva válaszolt:

Én már régen megbeszéltem az angyalokkal, hogy addig fogok élni, amíg meg nem halok. De addig ÉLNI fogok. Csupa nagybetűvel. Ahogy látom a világot, több szeretetet, több elfogadást, több mosolyt és több békét kívánnék. És még valamit: a gyengébbet sosem szabad bántani, ha valaki hibázik és amiatt bajba kerül, annak először segíteni kell, aztán ha minden rendben van vele, csak akkor letolni, hogy miért volt meggondolatlan.

– mondta Bodrogi Gyula, aki azzal zárta a gondolatait, hogy: – Az élet értelme pedig az szerintem, hogy soha ne egymás ellen legyünk, hanem inkább egymásért.