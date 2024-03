Baj van: kórházba került Balázs Andi

Nincs most könnyű helyzetben Balázs Andi. Egy kötelességtudó színésznő megpróbálja mindig a maximumot nyújtani, éppen ezért mindig a legjobb formában szeretnének szerepleni a színházban. Sajnos azonban Balázs Andinak nemréiben le kellett mondania az egyik fellépését közvetlenül az előadás előtt, most pedig ennek oka is kiderült.

A Karinthy Színház posztja alapján csak annyi derült ki, hogy betegség miatt marad el az előadás, most azonban Balázs Andi korlátozott ideig elérhető Insta-sztorijából kiderült, hogy a színésznő kórházba került.

Kedves Aggódók! A laboreredményekre és a CT-vizsgálatra várok. Aránylag jól vagyok. Köszönöm, hogy gondoltok rám!

- írta a sztorijában.

Két órával ezelőtt pedig mindenkit megnyugtatott, hogy már jobban van és hazaengedték. Most gyógyszert kell szednie és minden instrukciót megkapott a gyógyuláshoz.