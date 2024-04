Szem nem maradt szárazon, varázslatos gálaesttel ünnepelték Bodrogi Gyulát

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a Vidám Színpad, a Halhatatlanok Társulatának és a József Attila Színház örökös tagja, Bodrogi Gyula április 15-én ünnepelte a születésnapját. Ebből az alkalomból „Bodrogi 90!” Születésnapi Gála címmel rendezett a József Attila Színház április 20-án, szombaton egy rendhagyó estet, melyen a színészlegendát köszöntötték.

Bodrogi Gyula kollégáival, tisztelőivel és a nézőkkel ünnepelte a születésnapját (Fotó: Mate Krisztian)

Bodrogi Gyula 90 éves

A Bors is részt vett az eseményen, és minden túlzás nélkül állíthatjuk, kivétel nélkül minden jelenlévő megható élményekkel távozhatott, és ahogy a sorokban ülő nézőket szemléltük, szem nem maradt szárazon….

Párja, Angéla is a színművésszel tartott a gálaestre (Fotó: Mate Krisztian)

Voith Ágival a legnagyobb slágerüket énekelték el

A gálát a színház igazgatója, Nemcsák Károly és Fehér Anna vezényelte le, arról nem beszélve, hogy olyan művészek is a színpadra vonultak, akik éveken keresztül dolgoztak együtt Bodrogi Gyulával. Sőt, több olyan fiatal tehetséges színész is jelen volt, akik példaképként tekintenek a színészre. Számos közös produkció hangzott el, mégis talán a legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor Voith Ági, a színművész felesége – akivel egyébként már évtizedek óta nem alkot egy párt – is megjelent, és a megannyi legendás dalukból a Jamaikai trombitás című slágert énekelték el.

Az, hogy a Nemzeti Színház után a József Attila Színház is megünnepelte a színművész évfordulóját, jól mutatja, Bodroginak milyen komoly kötődései vannak a társulatokhoz, és miért is lett örökös tag. Anno, ebben az esetben talán az évszám már mindegy is, Bodrogi Gyula a főiskola után elsőként a József Attila Színházhoz szerződött. Még annak ellenére is, hogy azokban az időkben szabály volt, a frissen végzett színésznek két évet vidéki színházban kell eltölteni. Bodrogi akkor házasodott össze Törőcsik Marival, így emiatt mentesülhetett az előírás alól. Nem volt rossz döntés, hiszen 24 évet töltött el ott.

Voith Ágival a legsikeresebb dalukat, a Jamaikai trombitást énekelték el közösen (Fotó: Mate Krisztian)

„Örökké hálás leszek, hogy a mesterem voltál”

Az est folyamán rengeteg történet hangzott el a nagyszerű színészektől, mint például Straub Dezsőtől, Pikali Gerdától. Több közös nóta csendült föl. Nyertes Zsuzsa pedig még egy verset is írt a színművésznek, amit egy kanapén ülve mondott el a szülinaposnak.

– Örökké hálás leszek, hogy a mesterem voltál. 42 évvel ezelőtt a főiskoláról engem választottál. Elhalmoztál szerepekkel, sikerekkel, amit sosem feledtem. Húsz évig csodálatos igazgatóm, rendezőm voltál és még a partnered is lehettem. Köszönöm, hogy tanítottál, hittél, bíztál bennem. Általad talán sikerült jó színésznő lennem.

Egy színészóriás vagy, az egész ország ünnepel, tisztel, becsül, imád.

Amit művész kívánhat, te elérted, neked minden díj kijárt. Boldog születésnapot, sok energiát, egészséget, áldjon a Jóisten még nagyon sokáig szeretetben téged – mondta el a szerzeményét a könnyeivel küszködő színésznő.

Nyertes Zsuzsától egy verset kapott „ajándékba” – Fotó: Mate Krisztian

Könnyekig hatódott a színművész

Az eseményre nagyon sokan voltak kíváncsiak. Ahogy szokták mondani, még a csillárról is lógtak az emberek, itt sem volt másképp. Bodrogi Gyulának pedig olyan sikere volt, amit még egy rocksztár is megirigyelne. A vastaps, amit a színművész kapott, úgy éreztük, mintha sosem maradna abba. És bár ritkán látjuk meghatódni a színészóriást, érzéseit most nem tudta elrejteni…