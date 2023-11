Berki Mazsi kislánya 2 éves lett: így ünnepelte a szülinapját Emma – Videó

Berki Mazsi Berki Krisztiánnal való közös gyermeke a napokban töltötte be a második életévét! Hihetetlen gyorsan repül az idő!

Berki Mazsi / Fotó: Máté Krisztián

A kis Emma már kétéves, születésnapját pedig családjával és barátaival ünnepelte. Kapott egy hatalmas, piros kutyás tortát, lufikat, és persze sok-sok ajándékot. A tündéri kislány csillogó szemekkel bontotta ki a rengeteg meglepetést, amelyekben különböző játékok lapultak.

2 éves lett az én Angyalkám. Csoda vagy kislányom, egy igazi csoda! Köszönöm a családomnak és a barátainknak, hogy velünk ünnepeltetek

– fogalmazott Berki Mazsi az Instagram-oldalán megosztott posztjában. Hozzátette, hogy Emma nagyon boldog volt a születésnapján, ez látszott is rajta. A híresség arról is írt, hogy a tortát az anyukája cukrászdája csinálta. Emma édesanyja egy videót is mutatott az ünnepségről, ezt ide kattintva tudod megnézni.