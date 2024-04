Bangó Margit lánya a botrányról: Többé nem leszünk szélhámos áldozatai

Óriási balhé kerekedett április elején, amikor Bangó Margitot és lányát csúnyán átverte egy koncertszervező! Ahogy arról a Bors akkor elsőként beszámolt, Bangó Margit, a Kossuth-díjas nótaénekesnő és zenekara, a Bangó-Family már hónapokkal ezelőtt megegyezett egy koncertszervezővel egy erdélyi turnéra, a csapat Április 12-Marosvásárhelyen, 13-án Csíkszentsimonban, 14-én pedig Székelyudvarhelyen állt volna színpadra. A koncertekből azonban végül nem lett semmi és ez csak most, pár nappal a bulik előtt derült ki.

Bangó Margit csalók áldozata lett (Fotó: Markovics Gábor)

Bangó Margit akkor egy kifejezetten indulatos bejegyzésben közölte, hogy bizony csúnyán átverték őket.

– Kedves erdélyi rajongók! Sajnálattal közlöm veletek, hogy az Erdélyben meghirdetett koncertsorozat ami április 12. Marosvásárhely, április 13. Csíkszentsimon, április 14. Székelyudvarhely Bangó-Family koncert Show nem tud megvalósulni. Ami mélységesen elszomorít engem, mert több mint 50 éve vagyok az énekesi pályán, és ilyen bánásmódban még sosem volt részem ezalatt a csekély idő alatt. A magát “koncertszervezőnek” nevező “Úriember” hónapokon át hitegetett engem a koncert megvalósulásával kapcsolatban. Viszont nemcsak engem, hanem a Gyergyómedencei Magyarnóta társulatot, Hajlák Attilát, Vass Annamáriát, és az ottani fellépőket akik szintén áldozatok lettek - írta bosszúsan az énekesnő.

Bangó Margit lánya: Minket soha többé nem vernek át

Bangó Margit lánya a Borsnak nyilatkozott (Fotó: Facebook)

A Bors elérte Bangó Marikát, aki édesanyjához hasonlóan nagyon várta az erdélyi turnét, épp ezért roppant csalódott volt, hogy egy szélhámos áldozatai lettek.

– Szerintem ezzel az üggyel már nem lehet semmit kezdeni, hagyni kell a csudába az egészet. Ennek ellenére nagyon bánt, hogy így átvertek minket. Édesanyámmal együtt nagyon lelkesek voltunk a turné miatt, és nagyon fájt, hogy egy csaló rászedett minket. Én ebbe az egészbe annyira nem szeretnék belefolyni, de az biztos, hogy legközelebb kétszer is meggondoljuk, hogy milyen szervező megkeresésére mondunk igent. Mi soha többé nem leszünk szélhámos áldozatai

- mondta fájdalommal a hangjában Bangó Marika.

Sokat buktak rajta

Bangó Margit korábban azt is kifejtette a Borsnak, hogy nagyon sok pénzbe került nekik, hogy létrejöhessen ez a buli, amit természetesen jogi úton fog visszakövetelni a kókler koncertszervezőtől:

– Úgy gondolom, joguk van tudniuk azoknak az embereknek akik megvásárolták a koncertjegy árát, hogy sajnos nem lesz meg a koncert. Részemről mindent megtettem annak érdekében, hogy eljussak hozzátok. Saját pénzen vásároltam meg a repülőjegyet a zenészeimnek, magamnak a lányomnak súlyos összegért. Több fellépést is visszamondtam emiatt az út miatt, de nem csak én hanem a zenészeim is, ami nyilván anyagilag is kiesést jelent, nekem és nekik is. A világ legnagyobb színpadait jártam már meg, de a legszegényebb faluban is léptem már fel a közönségem szeretete miatt. De ilyenben még egyszer leírom, SOSEM volt részem! Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult. Kérlek osszátok minél többen, hogy mindenkihez eljusson a hír! Szomorú, hogy a mai világban ilyen megtörténhet. Az emberség, becsület, megbízhatóság, korrektség, TISZTELET nagyon nagy erény. Sajnos ez nem mindenkinek adatik meg

- panaszolta Bangó Margit.