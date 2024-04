Óriási a botrány! Bangó Margitot átverte egy koncertszervező

Bangó Margit és a zenekara, a Bangó-Family már hónapokkal ezelőtt megegyezett egy koncertszervezővel egy Erdélyi turnéra, a csapat Április 12-Marosvásárhelyen, 13-án Csíkszentsimonban, 14-én pedig Székelyudvarhelyen lépett volna színre. A koncertekből azonban nem lesz semmi és ez csak most, pár nappal a bulik előtt derült ki.

Bangó Margit fél évszázada szórakoztatja a közönséget (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Átverve

Bangó Margit pénteken este döbbent rá, hogy baj van, és egy tőle szokatlanul indulatos posztban mesélte el a követőinek, hogy mi történt. Az énekesnő kifejtette, hogy megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy a fél évszázados(!) karrierje során először csapták be őt is és a zenészeket is, nem beszélve a közönségről ugye, akik hiába várják a csapatot.

„Kedves Erdélyi rajongók! Sajnálattal közlöm veletek, hogy az Erdélyben meghírdetett koncertsorozat ami Április 12. Marosvásárhely, Április 13. Csíkszentsimon, Április 14. Székelyudvarhely Bangó-Family koncert Show nem tud megvalósulni. Ami mélységesen elszomorít engem, mert több mint 50 éve vagyok az énekesi pályán, és ilyen bánásmódban még sosem volt részem ezalatt a csekély idő alatt. A magát “koncertszervezőnek” nevező “Úriember” hónapokon át hitegetett engem a koncert megvalósulásával kapcsolatban. Viszont nem csak engem, hanem a Gyergyómedencei Magyarnóta társulatot, Hajlák Attilát, Vass Annamáriát, és az ottani fellépőket akik szintén áldozatok lettek” - írta az énekesnő.

Bangó Margit nem tűri, hogy tiszteletlenül viselkedjnek vele (Fotó: Markovics Gábor)

Sokat buktak rajta

Bangó Margit azt is kifejtette, hogy nagyon sok pénzbe került nekik, hogy létrejöhessen ez a buli, amit természetesen jogi úton fog visszakövetelni a kókler koncertszervezőtől:

„Úgy gondolom, joguk van tudniuk azoknak az embereknek akik megvásárolták a koncertjegy árát, hogy sajnos nem lesz meg a koncert. Részemről mindent megtettem annak érdekében, hogy eljussak hozzátok. Saját pénzen vásároltam meg a repülőjegyet a zenészeimnek, magamnak a lányomnak súlyos összegért. Több fellépést is visszamondtam emiatt az út miatt, de nem csak én hanem a zenészeim is, ami nyilván anyagilag is kiesést jelent, nekem és nekik is. A világ legnagyobb színpadait jártam már meg, de a legszegényebb faluban is léptem már fel a közönségem szeretete miatt. De ilyenben még egyszer leírom, SOSEM volt részem! Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult. Kérlek osszátok minél többen, hogy mindenkihez eljusson a hír! Szomorú, hogy a mai világban ilyen megtörténhet. Az emberség, becsület, megbízhatóság, korrektség, TISZTELET nagyon nagy erény. Sajnos ez nem mindenkinek adatik meg. Az illető ellen jogi úton fogunk lépni.”

Megkerestük az ügyben Bangó Margitot, aki részletesen leírta mi is történt pontosan:

− Január 14.-én felkérés érkezett e-mailben, egy “Romániai rendezvényszervezőtől”, hogy három előadásos Erdélyi turnét szeretne. Telefonon keresztül egyeztettünk, a koncert megvalósításához szükséges feltételekről. Abban maradtunk, hogy egy személyes találkozó keretén belül a szerződésírásra, és előlegletételre kerül sor - kezdte a művésznő, majd folytatta: − Közösen megbeszéltük a találkozó, időpontját. A találkozó napján nem jelent meg, és ezáltal szerződésírásra sem került sor. Aznap repülővel érkezett volna, a gép délután ért volna Magyarországra, viszont már délelőtt sem lehetett elérni. Mindezek után sajnos a hitünk megmaradt benne, mivel szavai hihetők és intelligensek voltak. Mindig talált valami kifogást arra, hogy éppen miért nem lehetett őt utolérni.

− A helyzet az idő elteltével sem változott - mondta Bangó Margit

Azon kaptunk magunkat, hogy ez a huzavona odáig tolódott, hogy a koncert előtt egy héttel a megbeszélt feltételek közül egyiknek sem tett eleget. A koncertjegyeket, mindeközben árusította.

Miután nehezen elértük telefonon keresztül megkértem, hogy tegyünk pontot a végére a történetnek, és közösen hozzunk meg egy döntést az előadásokkal kapcsolatosan. Az sem gond ha nem tud megvalósulni. A legutolsó pillanatig hitegetett azzal hogy az előadások meglesznek és a találkozó is megtörténik szerződésírással és előlegátadással, és nyugodt maradhatok. Miután már az összes türelmünket eljátszotta, annyit kértem tőle, hogy legalább az útiköltséget, amit saját pénzen fizettem, magamnak, a lányomnak és a zenekaromnak, a SWING A LA DJANGO zenészeinek, hogy legalább azt adja vissza. Megígérte, hogy elküldi. Természetesen nem történt meg az utalás. Ezután folyamatosan kerestük, eltűnt, nekünk nem válaszolt megint.

− Az Erdélyi zenészekkel felvettük a kapcsolatot akik, szintén részt vettek volna azokon a rendezvényeken. Kiderült, hogy sajnos velük is végig játszott, számukra is bizonytalan volt az egész. Őket még eközben próbálta, hitegetni arról, hogy mi vagyunk azok, akik nem akarjuk tartani magunkat a feltételekhez. Sőt, mi hazudunk a repülőjegyek megvásárlásával kapcsolatosan is. Sajnos, mire észhez tértünk, késő volt. Utolsó lehetőségnek a legjobbnak azt találtam, ha tudatom a közönséggel és az emberekkel, hogy sajnos nem lesz meg a koncert, mivel nem lehet egy olyan emberrel együtt dolgozni, aki folyamatosan eltűnik, a telefont nem képes felvenni, és nem jelenik meg a megbeszélt találkozón sem. Mindennek tetejében, rossz fényben próbál engem feltüntetni, egy olyan személy, akiről kiderültek olyan tények, amit több ember és irat is igazol, hogy visszatérő csaló, és börtönviselt ember.