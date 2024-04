"Anyu, kérlek vigyázz magadra" – Rémisztő dolog történt Ördög Nóráékkal

"Érdekes éjszaka volt, az biztos" – Így fogalmaz legújabb Ázsia Expresszes videójában Instagram-oldalán Ördög Nóra, miután a Richter-skála szerinti 5,2-től 6,1-ig tartó, szinte folyamatos földrengéseket kellett átélniük Tajvanon az éjszaka folyamán.

Ezek az erősségi fokok már annyira érezhetőek voltak, hogy észlelték, ahogy az egész szobájuk és az épület is kileng a rengésekkor. Mindezt azok után, hogy április 3-án Tajvanon az elmúlt idők legerősebb földrengése volt 7,3-es erősséggel, amely eddig legkevesebb 17 ember életét követelte.

Rémisztő éjszakán vannak túl Ördög Nóra. / Fotó: Bors

Nóráéknak helyi idő szerint 22:11-kor jött az első jelzés, mely azt írta:

Földrengési figyelmeztető! Őrizze meg nyugalmát és keressen fedezéket a közelében.

Az épp étteremben lévő stáb egyszerre kapta az értesítést minden telefonon. Először nem is tudták, mit tegyenek. A helyiek nem pánikoltak, ők azonban mégis kimentek az étterem elé, ahol néhányan már pizsamában álltak az utcán.

Ezt követően a videóban a következő időpont hajnali 02.26:

Rengett megint a föld. Most én is éreztem rendesen. Nyikorgott az egész. Nyikorgott minden

– jelentette az ágyból kikelve Nóra, aki 7 perccel később ismét jelezte:

Reng, nyikorog.

Ezek után megmutatta, ahogy a vállfák a szekrényben mozognak. A videón az is hallatszott, ahogy a szobában tényleg minden nyikorog.

Nóra ezt követően már a folyosóra ment pizsamában, ahol több stábtaggal is találkozott, majd látva, ahogy mások is mennek lefelé az emeletekről, ők is úgy döntöttek, elhagyják a szállodát, kimennek az utcára. Ott a műsorvezetőnő megijedve, a sírástól elcsukló hangon hívta fel a családját.

Anyu, kérlek nagyon vigyázz magadra

– kérte a kislánya erre, míg férje, Nánási Pál is azt mondta neki, menjenek el onnan valahova, mert ez így nincs rendben.

Az Ázsia Exrpessz csapata végül egy idő után ismét visszatért a szobába, ahol Nóra még elalvás előtt elmondta, a legijesztőbb az egészben az, hogy felkeltek rá, olyan erős volt, ám mivel a helyiek nem pánikolnak, csak nekik, magyaroknak szokatlan ez, így megpróbál visszaaludni. Ez sikeres is volt egészen reggelig, amíg ismét nem érezte a természeti jelenségeket. Ekkor a Google-t megnyitva látta is, mi történik Tajvanon.

Az amire kiszaladtunk, a hajnali fél hármas, az egy 6-os erősségű földrengés volt. De azok is itt vannak, amikre most reggel ébredtem.

– mutatta a videóban a földrengési értékeket, amelyek közül a legalacsonyabb 5,2 volt már kora reggel.

Nóra végül Instagram-posztjában így összegezte a rémisztő éjszakájukat: