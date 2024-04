„Hiányzol” – szívszorító vallomást tett Nánási Pál

Mint azt sokan jól tudják, már egy ideje gőzerővel folyik a TV2 egyik sikerműsorának, az Ázsia Expressz legújabb évadának a forgatása, amely egyúttal azzal is jár, hogy a műsor házigazdájának, Ördög Nórának el kellett hagynia a családját.

Nánási Pál és Ördög Nóra rosszul viseli, hogy nincs együtt a család Fotó: Szabolcs László

Ez különlét pedig nagyon megviseli Nánásiékat, amelynek most a műsörvezető férje hangot is adott egy szívszorító kommentben az Instagramon. A történet azzal kezdődött, hogy Nóri megosztott magáról két fotót is, amelyen az Ázsia Expressz forgatásán látható, méghozzá gyönyörű ruhában.

Nánási Pál szomorúan üzent szerelmének

Több se kellett szerelmének, Nánási Pálnak, szinte azonnal kommentálta is felesége képeit.

Hiányzol Biberle, gyere már haza

– írta a fotós egy piros szívecske kíséretében.