Mi történt? Balázs Andrea nem jelent meg a Nemzeti Színházban

Sokak fejezték ki az aggodalmukat azzal kapcsolatban, hogy hétfő este Balázs Andrea színésznő nem jelent meg a Nemzeti Színház színpadán. Pedig a művésznőnek igen fontos programja lett volna, tegnap tartották a Bodrogi Gyula 90 Születésnapi Gálaest előadást, melynek főszereplője a színpadon ülve élvezhette a köszöntésére összeállított műsort. Az egyik fellépő a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas művész jó barátja, Balázs Andrea lett volna, aki egy igazán szívhez szóló levéllel köszöntötte volna Bodrogit.

Szoros barátság

Hiába a több évtizednyi korkülönbség, hosszú évek óta ápol szoros barátságot Bodrogi és Balázs Andi. A két művész már több darabban játszott együtt, jelenleg a Nagymester című előadásban szerepelnek, igaz a produkció most átmenetileg lekerült a programról, Bodrogi balesete miatt. A most 90 éves Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész a Nemzeti lépcsőjén csúszott meg három héttel ezelőtt, és komoly vállsérülést szenvedett. Az ország kedvencét ez persze nem akadályozza meg abban, hogy elmenjen azokra a fontos programokra, melyek pont a születésnapja alkalmából szerveződtek, ott volt a Karinthy Színházban a Színházak éjszakája rendezvényen és hétfőn a születésnapján is megjelent a Nemzeti Színházban, ahol őt köszöntötte a szakma.

Bodrogi Gyula a Karinthy Színház színpadán 2024 márciusában, felkötött kézzel (Fotó: Karinthy Színház/Győrfi-Forgács Beáta)

Igazolatlan hiányzás

Az estre Bodrogi nagyon várta Balázs Andit is, a színésznő azonban nem jelent meg. A távolmaradásáról egyébként maga a színésznő számolt be a gálaműsor kezdése előtt körülbelül egy órával. A művésznő azt írta, hogy bár egy nagyon személyes hangvételű levelet olvasott volna fel, de mivel nem volt jelen személyesen, a közösségi oldalán tette közzé a megható sorokat:

– Úgy alakult, hogy mégsem tudok ma este ott lenni a Nemzeti Színház-ban Bodrogi Gyula urat ünnepelni, úgyhogy itt osztom meg a szöveget, amit ott mondtam volna. / neki természetesen majd felolvasom előadás előtt/ Szeretettel köszöntöm a kedves közönséget és az ünnepeltet! Megtisztelő itt állnom ezen a színpadon és felköszönteni az örök ifjú Gyula urat. Igen. Én Gyula úrnak hívom őt. A “bácsizást” nem igazán kedveli, Gyuszinak meg mégsem illik szólítani a Nemzet Színészét és egyben életem legmeghatározóbb ikonját. Mert Gyula úr nekem egy IKON. Amikor megkérdezték tőlem az elmúlt 20 évben, hogy mi a szerepálmom, akkor mindig elmondtam, hogy nekem nem szerepálmaim vannak, hanem úgynevezett emberálmaim, tehát olyan művészek, akikkel szeretnék egy színpadon állni. Tizenévesen a leányszobámban ámulattal néztem a fekete-fehér filmeket, tv-játékokat és arról ábrándoztam, hogy majd egyszer Bodrogi Gyula kezét fogom a tapsrendben és állva tapsol a közönség. 29 évet vártam rá, hogy ez az álom valóra váljon, ugyanis másfél évvel ezelőtt bemutatta a Karinthy Színház Olt Tamás és Valcz Péter Gyula úr számára írt darabját Nagymester címmel és én megkaptam benne Adél szerepét. Ő a címszereplő Nagymester, én pedig a lánya. Kérem szépen, itt a bizonyíték, hogy az álmok igenis valóra válhatnak! Közelről csodálhatom az én bálványomat, nézhetem, hogy formálja meg a szerepét és hogyan kápráztatja el a nagyérdeműt estéről estére. (Majd az első felvonás harmadik jelenetében aggódhatok, hogy vajon ma mit talál ki, amin biztos elnevetem magam. Aztán előadás után csörög a telefonom és a színházam igazgatója felhív, hogy “már megint min vihogtatok annyit a Nemzet Színészével?”) De ezt inkább hagyjuk… Szóval így vagyunk mi. Gyula úr meg én. Tudja, hogy szeretem és ami a legfontosabb, hagyja, hogy szeressem őt. Isten éltessen, Nagymester! Boldog születésnapot Bodrogi Gyula! Szeretlek!

Miért nem volt ott?

Hogy mi történhetett, mi indokolta Balázs Andrea távolmaradását, arról személyesen a színésznőt kérdeztük meg. A lelki szemeink előtt ugyanis az a rossz hír lebegett, amit március 16-án kellett átélnünk, amikor a színésznő egy előadás előtt váratlanul rosszul lett és kórházba került. Most szerencsére nem erről volt szó:

Sajnos megcsúsztam az idővel, nagyon sokat dolgoztam és nem értem oda a Nemzetibe

– mondta a Bors megkeresésére Balázs Andrea.

Nagyon sokat dolgozom mostanában, és így alakult... Egy gálaműsorra pedig nem lehet csak úgy beesni... Majd az öltözőben felolvasom Gyula úrnak személyesen is a levelemet

– zárta a beszélgetést a művésznő.

Bodrogi másként emlékszik

Természetesen felhívtuk telefonon a Nemzet Színészét is, hogy egyfelől megkérdezzük, hogy érezte magát a tiszteletére adott gálaműsoron, illetve, hogy hiányzott-e neki a cinkostársa, Andi. A művész így válaszolt a feltett kérdéseinkre:

Fantasztikusan éreztem magam! A színpadon kaptam helyet, egy kényelmes fotelből élvezhettem az előadásokat. Olyan jól sikerült a kilencven éves megemlékezésem, hogy menet közben elfelejtettem, hogy 90 éves vagyok!

– mondta nevetve. Amikor Balázs Andira tereltük a szót, pedig azt mondta: