„Amit mi elrontottunk, azt ők rendbe hozzák” – megdöbbentő vallomást tett Köllő Babett

Köllő Babett és a kamaszlánya között irigylésre méltóan szoros a kapcsolat. A színésznő mindezt az őszinteségre neveléssel érte el. Babett most a Palikék világa by Manna YouTube-csatorna legfrissebb videójában fedte fel a titkot, amire minden szülő kíváncsi. Ugyanakkor beszélt arról is, mennyire bízik a jelenkor kamasz generációjában. Úgy véli, ők lesznek a kulcs, korunk égető problémáinak megoldásához.

Köllő Babett szerint, lánya generációja javítja majd ki a hibáinkat. (Fotó: YouTube)

„Amit mi elrontottunk, azt ők rendbe hozzák...”

– Milla korosztálya nagyon vágyik a figyelemre. Nagyon vágynak arra, hogy valaki meghallgassa őket. Csak ők nem azon a platformon kommunikálnak, amin mi, vagyis nem a tévézésen keresztül. De ugyanolyan érdeklődők, mint a korábbi generációk tagjai.

Én nagyon hiszek bennük és nagyon optimistán állok ehhez a generációhoz.

Sokkal tudatosabban állnak a világhoz, mint mi. Sokkal tudatosabban állnak a környezetvédelemhez, mint mi. Milla például nyári szünetben egy állatmenhelyen szokott önkénteskedni. Azt érzem, hogy amit mi elrontottunk egészen idáig, azt ők valahogyan meg fogják javítani a Földünkkel kapcsolatban. Én tényleg hiszek abban, hogy ők sokkal-sokkal tudatosabbak, mint mi – kezdte a stúdióban Köllő Babett, aki egyébként nem csak a lánya minden titkának tudója.

Köllő Babett ismeri lánya barátnőinek titkait is. (Fotó: YouTube)

„Szerintem jó az út, amin járok”

Milla barátnői is hamarabb mondják el nekem a titkaikat, mint egymásnak. Jönnek, leülnek, és mesélnek.

– Ha én eljutok oda, hogy az ő barátnői kikérik a véleményemet, és szeretik velem megosztani a kis magánéletüket, amit egyébként csak egymás között beszélnek meg, akkor szerintem jó az út, amin járok – jelentett ki a színésznő, aki a beszélgetésben néhány hasznos tippet is ad arra vonatkozóan, hogyan is alakítsunk ki bizalmi viszonyt a kamasz gyerekeinkkel.