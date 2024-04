A Dancing with the Stars sztárja leleplezte, mire készül! - videó

Szőke Zsuzsi, ötszörös magyar bajnok táncos, akinek hétköznapjai merőben eltérnek az átlagostól. A Dancing with the Stars sztárja, bár a műsorból elsőként kellett távoznia partnerével, Simon Kornéllal, egyáltalán nem unatkozik. Legutóbbi bejegyzésével mozgalmas hétköznapjaiba engedett betekintést. Zsuzsi rendszeresen megörvendezteti rajongóit videókkal, ezúttal egy átlagos szerdai napját fedte fel, a videó végén pedig meglepetéssel is készült.

Szőke Zsuzsi a Dancing with the Stars-ban partnerével, Simon Kornéllal (Fotó: Szabolcs László)

Folyamatos pörgés

Zsuzsi figyel az egészségére, a reggelt zabkásával indítja amihez piros gyümölcsöt, mogyoróvajat és fehérjeport fogyaszt, utána jöhet a kávé, mint fontos kulcseleme a napnak. Első programja egy esküvői táncoktatás, ahol tangó koreográfián dolgoznak.

Zsuzsi elmesélte, hogy jobban szeret délelőtt edzeni, ezért az első táncórát követően fitnesz teremben erősít. Általában úgy alakítja a napjait, hogy ebédidőben legyen másfél órája nyugodtan enni, mert a délutánok pörgősebbek és arra készülnie kell: magánórái és csoportos órái a nap végéig elfoglaltságot adnak neki. Este már saját maga gyakorol egy nagyobb volumenű produkcióra, amelyről éppen ebben a videóban leplezte le, hogy csapatával schowtánc világbajnokságon indulnak!

Boldogabb, mint valaha

A csinos lányért nem meglepő módon odáig vannak a férfiak, Zsuzsi tavaly decemberben azonban megtörte a csendet és elárulta, hogy szíve már foglalt. Kedvese nem más, mint egy magyar szabóság és stílustanácsadó iroda tulajdonosa, Ádám.