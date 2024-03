Katalin hercegné Diana sorsára juthat?

Amióta Katalin hercegné 2023 decembere óta visszavonult a nyilvános eseményeken való szerepléstől, az egész világ azt próbálja kitalálni, mi folyhat a háttérben. Ennek tetejébe Vilmos herceg egy szerkesztési bakiktól hemzsegő fotót is posztolt a hivatalos Instagram oldalukra, amelyen a szemfüles követők kiszúrták, hogy Katalin nem viseli a jegygyűrűjét.

Katalin hercegné hosszú ideje eltűnt a nyilvánosság elő. (Fotó: KGC-178 / Northfoto)

Vilmos herceg házassága válságban

Ennek hatására a hercegi pár rajongói aggódni kezdtek, hogy talán megromlott a házasságuk és ezek a magánéleti okok vezettek a hercegné betegségéhez is. Bár hivatalosan szó sincs idegösszeomlásról, a palota igencsak szűkszavúan nyilatkozik Katalin hasi műtétjéről és állapotáról. Egyesek ezt hazugságnak vélik, amellyel a herceg ügyeit igyekeznek eltussolni. Harry herceg 2022-es dokusorozatában tett vallomása is ezt erősíti, mely szerint a királyi család szinte bármire képes, csakhogy a trónörökös imázsát megvédje. A TikTok felhasználók pedig egészen odáig merészkedtek, hogy Katalin hercegné sorsát Dianaéhoz kezdték hasonlítani.

De ki lehet a szerető?

Erre a szerepre Cholmondeley márkinéját, Lady Rose Hanbury-t látják esélyesnek, aki férjével korábban Vilmos herceg és Katalin közeli barátai voltak, ám a két hölgy barátsága köztudottan megromlott. Ez a 2019-es pletykáknak is köszönhető, hiszen már akkor is felröppent a hír egy lehetséges afférról a herceg és a márkiné között, sőt egyesek azt is kijelentették, hogy emiatt távolodott el egymástól a két nő, de erről azóta sem nyilatkozott egyik érintett sem.

Vilmos herceg és Katalin házassága válságban lehet? (Fotó: AFP)

A történet már odáig fajult, hogy Hanbury-ék válásának híre is felmerült, miután Rose-t a jegygyűrűje nélkül kapták lencsevégre, akárcsak Katalint. Egyesek már tovább is gondolták a történetet, hogy a válás okaként nem csak az affért, de még egy terhességet is emlegetnek. És persze azt is tudni vélik, hogy Lady Hanbury Vilmos herceg gyermekét hordozza.

A válást és a terhességet nem erősítette meg egyetlen hivatalos forrás sem, így egyelőre ezek csak az élénk képzeletű rajongók kitalációi, de a követőket mindenesetre izgalomban tartják.