Vége a találgatásoknak, megmutatta új szerelmét a TV2 sztárja

Mint korábban megírtuk, Tóth Dávid életébe új szerelem költözött azok után, hogy sokáig kereste az igazit. Szíve választottját azonban titkolta a nagyvilág elől. Februári síelésük során is csak egy rejtélyes fotót mutatott róla, azonban most végre felvállalta szerelmét teljesen. Dávid ugyanis legújabb Instagram-posztjában, egyiptomi útjának képei során több képet is feltöltött a csinos szépségről, akit azért óvott ennyire a nyílvánosságtól, mert civil.

Megmutatta szíve választottját Tóth Dávid. Fotó: Bors

Mint ismert, a világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajakozónak meggyűlt a baja többször is a szerelemmel korábbi kapcsolataiban. Egyszer már esküvő előtt állva szakított, illetve a Nagy Ő-ben választott párjával Laurával sem jött össze a dolog. Dávid és Laura a műsor után ugyanis hamar szakított, mivel nem volt meg köztük az igazi szikra. Mindössze két hónapig voltak együtt.

Nos, idén év elején azonban úgy néz ki rá mosolygott a szerencse, megtalálta a magának illő lányt, akit már a szüleinek is bemutatott. Erről így nyilatkozott idén az Origónak:

Nem szeretnék erről sokat mondani még, csak annyit, hogy pár hete ismerjük egymást, de annál intenzívebb a kapcsolatunk.

Mostanáig titkolta is a hölgy kilétét, ugyanis civilként óvni szerette volna őt a nyilvánosságtól. Úgy néz ki azonban mostanra a kapcsolatuk olyan stabil lett, hogy felvállalták azt, hogy megmutassák egymást a nagyvilágnak:

A fekete hajú, csinos hölgyet a "képen való lapozással" érik el: