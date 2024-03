Meredek összeesküvés-elmélet látott napvilágot Katalin hercegnéről: minden hazugság volt?

Egyre zavarosabb a helyzet, mi is van most Katalin hercegnével. Sokak szerint ez lesz az a botrány, amibe majd az egész brit királyi család belebukik, míg mások szerint csak az összeesküvéselmélet-gyártók hozakodnak elő meredekebbnél meredekebb sztorikkal. De kezdjük a legelején: Katalin hercegné március közepén tervezett, ám előre be nem jelentett hasi műtéten esett át. Nincs ebben semmi meglepő. Az azonban sokaknak szemet szúrt, hogy a beavatkozást követően telt-múlt az idő, és Katalin csak nem akart megjelenni a nyilvánosság előtt. Többen hangoztatták: biztos nagy a baj, hiszen a szülése után szinte órákkal már a fotósok előtt parádézott. Ekkor indult be a pletykagyár: volt, aki plasztikai műtétre tippelt, más válásról beszélt, sőt, az utóbbi időben már Vilmos herceg hűtlenségéről van szó. Aztán – hosszas várakozás után – a Buckingham-palota hivatalos fotót adott közre Katalinról, Vilmosról, valamint gyermekeikről, épp az anyák napjára időzítve. A képet azonban több jelentős hírügynökség is visszavette a kínálatából, mondván: manipulálták a felvételt.

Vajon mi történt Katalin hercegnével? Fotó: AFP

A kínos helyzetet Katalin gyengécske magyarázata követte, miszerint időről időre kísérletezik a fotók retusálásával, ez azonban most épp nem sikerült túl jól. Mondanunk, ez a magyarázat nem volt mindenki kedvére, többek szerint "Meghan Markle sem követett volna el ekkora hibát". Hogy pontosan mi is van Katalinnal, illetve mikor derül fény a titokra, jelenleg kérdés. Bennfentes források szerint a távolabbi család és a vezető szolgálók előtt is titkolózik, és ugyan szombaton már Windsorban látták a párt, még mindig vannak, akik szerint valami nagyon nincs rendben.

És akkor most térjünk vissza arra a bizonyos manipulált családi képre, melybe állítólag a kezeknél nyúlt bele Katalin hercegné. A netezők azonban igencsak furcsa jelenségre lettek figyelmesek, miszerint ha egy korábbi, egészen pontosan 2016-os Vogue-címlapot veszünk szemügyre, azon pontosan ugyanaz az arc mosolyog ránk, mint az ominózus képen. Az alábbi videóban Katalin címlapképét rá is helyezik a visszavont családi fotóra, bizonyítva, hogy a kettő száz százalékosan megegyezik. Véletlen lenne?