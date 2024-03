Megtörte a csöndet Harry és Meghan Katalin hercegné sokkoló bejelentését követően

Péntek este bombaként robbant a hír, hogy Katalin hercegné súlyos beteg. Maga a hercegné jelentette be személyesen egy videóban, hogy nála is rákos megbetegedést diagnosztizáltak, mint az apósánál Károly királynál. Katalin esetében is a műtétje során fedezték fel a betegséget, ám addig nem akarták a nyilvánosság elé tárni, amíg a kiskorú gyermekeinek nem tudták elmagyarázni privát, nyugodt körülmények között, hogy milyen helyzetben van a szeretett édesanyjuk. A hercegnénél már meg is kezdték a kemoterápiás kezelést, azonban az elharapódzó médianyomás és a szárnyra kapó hihetetlen pletykák után Katalin hercegnének ki kellett lépni a fényre, és elárulni a fájdalmas igazságot.

Katalin hercegnénél rákos megbetegedést fedeztek fel /Fotó: Northfoto

Így egyidejűleg három családtag is rákos megbetegedéssel küzd jelenleg, a király és a hercegné mellett András herceg ex-felesége, a magyarok által is kedvelt Sarah Ferguson jelenleg bőrrákkal küzd.

Az egészségügyi krízis elhozhatja azt a váratlan eseményt, hogy egyesüljön a család, amely akkor szakadt ketté, amikor Harry herceg és felesége Meghan Markle kiléptek közülük és Amerikába tették át a székhelyüket. A sussex-i páros most a támogatásáról biztosította Katalin hercegnét, miközben a legvadabb családi pletykák szerint évek óta nem is igazán beszéltek egymással. Ez vajon a médiának szól inkább, vagy Katalinnak?

Egészséget és gyógyulást kívánunk Katalinnak és családjának, és reméljük, hogy ezt békében lesz lehetőségük megtenni.

- írta közleményében Harry herceg, és Meghan Markle.