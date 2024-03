Megríkatta a rajongókat Tóth Gabi kislánya, Hannaróza: "ne szomorkodj, Anyukám, én itt vagyok neked én szeretlek"

Tóth Gabi mögött nagyon nehéz időszak áll. Sokan azt mondják, hogy aszívnek nem lehet parancsolni és a szerelem ellen nem lehet küzdeni. Ezt most Gabi is tapasztalhatta saját bőrén, ugyanis nagy lelki dilemmák között őrlődött. Isten színe előtt örök hűséget fogadott Krausz Gábornak, és megesküdött neki, hogy vele lesz jóban és rosszban. A szentesített házasságból egy gyermek is született, Hannaróza, akiről azt gondoltuk, hogy nagy boldogságban fog felnőni úgy, hogy édesanyja és édesapja a sírig szeretik majd egymást. Az élet azonban közbeszólott, és Gabi megismerkedett valakivel, aki teljes mértékben elrabolta a szívét. A fricskás fiú, Papp Máté Bence megmutatta Gabinak, mi is az a lángoló szerelem, aminek egyikük sem tudott ellenállni.

Tóth Gabi sok nehézségen ment keresztül

Tóth Gabi a válás után nem sokkal felvállalta, hogy a fricskás táncosban találta meg élete szerelmét, és már minden rendezvényre együtt mennek. A válás miatt azonban hatalmas népharagot kellett elviselnie: nagyon sokan támadták azzal, hogy hűtlen volt, és bizony csúnya dolgokat mondtak rá. Gabi azonban erős maradt, és két dolog tartotta benne a lelket:

Hitte, hogy az igaz szerelem mindent legyőz, Erős akart maradni szeretett kislánya, Hannaróza miatt.

Most megható posztot tett ki közösségi oldalára, amelyben arról ír, hogy csak amiatt élte túl az elmúlt évek nehézségeit, mert az ő gyönyörű kislánya erőt adott neki. Ezután megszólítja a kis Hannarózás és elmondja neki, hogy ha ő nem lenne, Gabi sem létezne már. Megköszöni a kislánynak, hogy ennyire szereti úgy, ahogy van, és köszöni, hogy elfogadja őt minden hibájával együtt.

Ez az őszinte pillanat a rajongóknak nagyon tetszett, és elmondták, hogy gyönyörű ez a kép és a szöveg. Kifejezték, hogy egy anyát a gyermeke tehet erőssé, és ezt a posztot csak azok érthetik meg igazán, akiknek a házassága sok nehézségen ment keresztül, esetleg válással végződött.

A második fotón a gyönyörű kislányod tekintetében, tartásában, a mozdulatában, benne van, hogy ne szomorkodj, Anyukám, én itt vagyok Neked én szeretlek, Téged! Megható nagyon szép és kifejező fotó

- írja az egyik rajongó.

A fotókat és a poszt szövegét IDE kattintva lehet megtekinteni.