Radics Gigi ruhájában szexizett a színpadon Tóth Gabi, szerinted kinek állt jobban?

Meglepő részletre lettek figyelmesek a rajongók a hétvégi Tina Turner-emlékkoncert kapcsán. Tóth Gabi produkciójáról sokaknak Radics Gigi jutott eszébe, mutatjuk, miért.

Tóth Gabi lépett Tóth Andi helyébe a hétvégi Tina Turner-emlékkoncerten. De a rajongók nem csak őket hasonlították össze: Radics Gigi is képbe került. (Fotó: Ladóczki Balázs)

Gigi ruhájában énekelt Tóth Gabi

Felszántotta a színpadot hétvégén Tóth Gabi, aki Tóth Andit váltva idézte meg a rocknagyit az Erkel Színház porondján. A hallgatók persze óhatatlanul is összehasonlították a két tehetséges előadó produkcióját, s sokaknak eszébe jutott egy másik énekesnő is. Gabi piros latexruháját ugyanis korábban a nézők Radics Gigin láthatták.

Tóth Gabi piros latexruhája ismerős lehet a nézőknek. (Fotó: Instagram)

Gigi a Dancing with the Stars legutóbbi évadában szerepelt profi táncospárjával, Baranya Dáviddal. Giginek terápiával ért fel a műsor, levetkőzte korábbi gátlásait, megszerette fogyás utáni új alakját.

Radics Gigi erotikus töltető táncban viselte az említett piros latexruhát. (Fotó: MG)

Műsorról műsorra egyre merészebben merte vállalni dögös énjét, ez pedig a hatodik adásban, a showtáncukban tetőzött, amikor is Gigi az ominózus piros dresszt viselte, hozzá illő piros latex combcsizmával.

Gabi is táncra perdült

Nos, a dögös ruhadarab most újra előkerült a sztárok stylistjai gardróbjából, ám a kiegészítők érhető módon eltértek. Combcsizma helyett például Gabi táncos magas sarkút viselt. Ugyanis a Dancing with the Starsból ismert Bődi Dénessel adott elő egy koreográfiát az emlékkoncerten.

A két énekesnőt egyébként nem csak a szexi ruha köti össze: magánéletükben is akad hasonlóság. Mindketten kisgyermekes anyukák, akik tavaly szakítottak párjukkal.

A ruhát illetően egyébként parázsvita alakult ki a kommentelők között azt illetően, hogy kinek áll jobban. Te mit gondolsz?