Tóth Gabi friss szerelmes fotójától elolvadsz

Mint arról nemrég a Bors beszámolt, Tóth Gabi és kislánya együtt ünnepelte Március 15-ét. Hannaróza elképesztően cukin lengetett egy magyar zászlót nemzeti ünnepünkön, amiről Gabi büszkén számolt be.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence / Fotó: Ladóczki Balázs

A boldogságot már nagyon megérdemelte Tóth Gabi, aki válása miatt egy nehéz éven van túl. Ráadásul, amikor bejelentette, hogy újra szerelmes, akkor is csak bántást kapott. Papp Máté Bence azonban a legrosszabb napokon is kitartott Gabi mellett, sőt azóta is szétrobbanthatatlan párosnak bizonyulnak.

Egyre másra bukkannak fel a szerelmes fotóik, szinte már miden nap akad egy új. Tóth Gabi ezúttal is egy szerelmes fotóval örvendeztette meg a követőit Instagram-történetében. A szerelmes fotó hátterét megszemlélve, valószínűleg még a hosszú hétvégén készült, amikor ellátogattak a szadai Trianon emlékműhöz.