„Teát osztogattam volna” – Nagy Ő Virág elárulta, hogyan vette volna ki a részét az 1848-as forradalomból

Nagy Ő Virág, azaz Péntek-Gyulai Virág egy nagyszájú, vagány csajként mutatkozott be a televízió nézőknek, mikor Jákob Zoli szívét szerette volna meghódítani. Bár az utolsó rózsát nem ő kapta, ő mégis óriási rajongótáborral gazdagodott a műsornak köszönhetően. Nem csoda hát, hogy a Petőfi-film, a Most vagy soha! premierjén is összefutottunk vele, ahol azonnal kikérdeztük március 15-ről és a forradalmi eseményekről.

Nagy Ő Virág is kivette volna a részét a 48-as forradalomból. (Fotó: Szabolcs László)

Nagy Ő Virág teát osztogatott volna Petőfiéknek

Kíváncsiak voltunk, hogy ha Virág ott lett volna az 1848-as forradalom kirobbanásánál, akkor ő hogyan vette volna ki a szerepét az eseményekből. Még mielőtt rátérnénk a válaszára, előre szólunk, hogy vicces tartalom következik! Aki pedig vizuálisabb típus, ő még jobban fog szórakozni...

Én szerintem a fiúknak szendvicset csináltam volna, és a teát osztogattam volna

− kezdte lapunknak Virág, aki saját maga is nevetett a válaszán. Már csak azért is, mert mint mondta: mindenképpen részt vett volna a forradalomban, de a saját határait ismerve, maximum csak a háttértámogatás szerepét vállalná el.

− Nem hiszem, hogy ilyen fegyverhordozóként, vagy a nehéztüzérség tagjaként bármiben is hasznomat vették volna, de én a háttértámasz lettem volna − tette hozzá Jákob Zoli egyik múzsája, aki azt is elárulta, hogy számára mit jelent március 15.

− Március 15. egy fontos ünnep, számomra ez egyértelműen a forradalmat és a szabadságharcot jelenti. Én nagyon szeretem a történelmet, sőt, az ilyen jellegű filmeket is, legyen az magyar vagy éppen külföldi. Most a mozipremierre is egyedül érkeztem, szerény személyem társaságában, mert véletlenül sem akartam kihagyni egy ilyen filmet.