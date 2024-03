A március 15-ei programok nem érnek véget pénteken: mutatjuk, hová érdemes ellátogatni a hosszú hétvégén!

A vasút szerelmeseinek rögtön két jó hírünk is van, de találhat magának izgalmas programot az is ezen a hétvégén, aki a medvékért, barlangokért, halakért, múzeumokért, kézműveskedésért vagy épp a komoly zenéért rajong. Íme a március 15-ei hosszú hétvége legizgalmasabbnak ígérkező programjai!

Március 15.én indul a Gemenci erdei vasút. Fotó: gemenczrt.hu

Indul a Gemenci erdei vasút

Március 15-től tavaszi menetrend szerint közlekedik a Gemenci Állami Erdei Vasút. Hétvégenként és ünnepnapokon menetrend szerint 10:00-kor, 12:00-kor, valamint 14:20-kor indulnak az Ökoturisztikai Központból, Pörbölyről a Gemenci Állami Erdei Vasút járatai Malomtelelő állomásig. Az utolsó vonat a Gemenci erdőből 15:25-kor indul vissza. A Jegypénztár 9:00-15:00 óra között tart nyitva. A részletes menetrend itt tekinthető meg. Emellett az ökoturisztikai központban a kiállítások (Gemenc kincsei; Legenda és valóság) is látogathatók 9:00 – 15:00 óra között, de van Pörbölyön vadmegfigyelő, büfé, vizesblokkok és a parkolás is ingyenes.

A Mátrában is várják a vasútkedvelőket

Március 15-én véget ér a téli üzemszünet a Mátravasúton, és megindulnak a járatok Mátrafüred és a Szalajkaház irányába. A 2024. évi menetrend és az aktuális díjszabás itt érhető el.

Hétvégi programok a Magyar Nemzeti Múzeumban

A nemzeti ünnephez kapcsolódó programok rendhagyó módon nem érnek véget 15-én, 16-án és 17-én is folytatódnak. Március 16-án szombaton a Múzeumi játéktér az Építsünk múzeumot! programmal egészül ki, amin a 10 évesnél idősebbek csákányt, lapátot és vakoló kanalat vehetnek a kezükbe és megépíthetik a Magyar Nemzeti Múzeumot kicsiben. 10-től 15 óráig tartják a Legendák és kincsek családi kincsekereső programot, aminek a végén a résztvevők markát is kincs ütheti. A 11-től 17 óráig tartó Forradalmi tárgykészítőben népi iparművészek vezetésével, kézműves foglalkozásokkal várják a gyerekeket és felnőtteket. 14-től 15 óráig táncház lesz a Múzeumkertben, 15 és 16 óra között pedig Dallamok a kiállításban címmel lép fel a MÁV zenekar szimfónikus vonósnégyese a történeti kiállítás 14-es termében. A Színező sarok elérhető lesz szombaton is, és akik lemaradtak a pénteki filmvetítésről, ezen a napon is bepótolhatják. Március 17-én vasárnap a Múzeumi játéktér mellett továbbra is lesznek filmvetítések és ezen a napon is indítanak tárlatvezetéseket 10, 12 és 14 órakor.

Ünnepi hétvége a Skanzenben

Március 16-án és 17-én a Skanzen ünnepi programmal, játék- és kézműves helyszínekkel várja a látogatóit. Többek között lesz

gyöngyöskitűző-készítés,

Petőfi-verses tárgykereső,

forradalmi étel-kóstolás,

zászló- és forgókészítés,

nemzeti színű karkötő készítés ,

komiszkenyér kóstolás és levetítik a János Vitéz c. előadást is. A fogadóban pedig olyan ételeket lehet kóstolni, mint a Szárnyashúsleves Széchenyi módra, az Andrássy-gulyás vagy Petőfi kedvence - Túrós csusza pörccel. A programok részletes leírása itt található.

Dunaújvárosban halfesztivál lesz

Március 15–17. között rendezik meg a Dunaújvárosi Halfesztivált és Családi napokat a meseszép Szalki-szigeten, a kemping melletti területen. A rendezvényen bemutatják a Dunában élő halainkat, amiket meg is lehet kóstolni a halünnepen résztvevő éttermeknek köszönhetően. A fesztiválon a sügér kiemelt figyelmet kap, így a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek majd a hal elkészítésének variációival. De lesz halászléfőző verseny, koncertek, gyerekprogramok, gasztrosétány, vidámpark és vásár is. A belépés díjtalan, bővebb információ pedig itt olvasható a halfesztiválról.

Máshol is a hal lesz a központban

A Velence Korzón március 14–17. között ugyancsak a halak lesznek a központban, méghozzá a ponty, a harcsa, a keszeg, a süllő és persze hekk! Ekkor tartják ugyanis az itteni Hal Fesztivált. A rendezvény ingyenes és persze kutyabarát. További információk a rendezvényről itt találhatók.

Vasárnapig látogatható a Biodóm fényművészeti kiállítása

Az INOTA fesztivál kurátorai a teret hazai és nemzetközi művészek helyspecifikus installációival és vetítéseivel gondolták újra a Biodómban. A 1,5-2 órás látogatói élmény során a vendégek immerzív (már-már túlvilági) élményben részesülnek a jellegzetes terekben, ahol kortárs médiaművészek által alkotott tartalmakkal találkoznak. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.

Kezdődik a Bach Mindenkinek Fesztivál

Idén 10. alkalommal kerül megrendezésre a ma már országosan legnagyobb, ingyenesen látogatható komolyzenei programsorozat. Az eseményen az 1685. március 21-én született géniusz, Johann Sebastian Bach születésnapjának hetében indul a Kárpát-medence több mint 150 településén (nálunk március 15-én kezdődik), ezt követően pedig folytatódik az egész esztendő során. A részletes programok itt olvashatók.

Medveébresztő lesz a Medveotthonban

Március 17-én egész napos extra programokkal készülnek a veresegyházi Medveotthonban azoknak, akik aznap egy igazán élménydús és mókás szabadtéri programot keresnek a család aprajának-nagyjának. A program során állati sétán, látványetetésen és nagyragadozók bemutatóján lehet ingyenesen részt venni! További részletek itt találhatók.

Sok barlangban lesznek külön leges programok a március 15-ei hétvégén

Az Agrárminisztérium Barlangoljuk! kampányának részeként egész márciusban extra programokkal és kedvezményekkel várják a látogatókat a főváros négy turisztikailag kiépített barlangjában. Idén a fővárosban a Pál-völgyi-, a Szemlő-hegyi, a Mátyás-hegyi- és a Budai Vár-barlang várja összevont, kedvezményes belépőjegyekkel és kivételes, más alkalommal nem látogatható helyszínekre tervezett túrákkal a látogatókat. Az előadásokkal mellett a látogatók számára nem járható Budai barlangokról lesznek 3D filmvetítések.

Szent Patrik napot tartanak a Szabadság téren

Március 17-én az ír ünnep Budapest költözik. Érdemes lesz ellátogatni a Szabadság térre, aki egy kis zenére, táncra vágyik. A kicsik számára lesz arcfestés, felvonulások, miközben a felnőttek a poharukat Szent Patrik-nap szellemére emelhetik hagyományos ír italokkal töltve. Az esemény részletei itt olvashatók.