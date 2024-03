Sári Évi a repülőtérről ment a színházba

A világ másik felére ment nyaralni Sári Évi barátnőivel, ugyanis a hangulatos Mexikó felé vették az irányt.

Sári Évi azt kapta Mexikótól, amit várt. (Fotó: Instagram/Sári Évi)

— Szeretem az olyan úti célokat, ahol egyszerre megtalálod a nyugalmat és a pörgést is, mert én magam is ilyen ember vagyok.

Mexikót ilyennek gondoltam, és be is igazolódott. Ha akartunk, akkor csak hallgattuk az óceán zúgását, ha viszont úgy éreztük, akkor elmentünk egy olyan buliba, ahol háromezer ember tombolt öt órán át.

— Azt kaptam az országtól, amit vártam — kezdte mesélni Évi.

A dél-amerikai ország rengeteg dologról híres, nem is csoda, hogy ez az Egyesült Államok lakóinak is egyik kiemelt úti célja. A rengeteg látnivaló és kulturális program mellett Éviék egy olyan élményt is szereztek, ami bizony ritkán adatik meg nekünk, Európaiaknak.

— Tudtam, hogy itt vannak olyan helyek, ahol makikkal lehet találkozni. Mi viszont a tengerparton találkoztunk ezekkel az apróságokkal: napoztunk a tengerparton és egyszer csak arra hozta őket a gazdájuk.

Az elsők között voltam, hogy végre foghatok egy kis maki majmot.

— Nagyon aranyosak voltak, és látszott rajtuk, hogy jól érzik magukat — folytatta a beszámolót a színésznő.

Évi azonnal meg akart ismerkedni az apróságokkal. (Fotó: Instagram/Sári Évi)

Sári Évi kalandjai a hazaúton

Viszont a közel két hét hamar elröppent, és Évire már érkezésük napján számítottak a BIZARRRRR! című előadásban.

— Március 10-én indultunk haza és 11-én délben kellett érkeznünk, és aznap volt előadás, úgyhogy volt egy kis izgalom. De természetesen volt B-terv, hogy ha késik a repülő, vagy történik valami – és történt is!

Törölték a járatunkat és egy teljesen más útvonalon kellett hazajönnünk.

— Szerencsére, így is csak egy órával később értünk haza. Én pedig fél kettőkor beültem a reptéren az autómba, hazamentem, letettem a bőröndöket a szoba közepére, felfrissítettem magam, és mentem is 3-ra próbálni az esti előadást.

Akik ott voltak, azok tudják, hogy ebből a nézőtéren semmit nem lehetett észrevenni, Évi viszont azért fárasztónak élte meg a kalandot.

— Nem mondom, hogy nem öregedtem öt évet azon a napon — mondta nevetve, majd hozzátette:

— Amúgy is megviseli az embert a hosszú utazás, az ülve alvás, plusz az izgalom.