"Nagyon jó most egyedül" – Egyelőre nem keresi párját Pap Dorci

Pap Dorci pár éve került a reflektorfénybe, azóta több műsorban is kipróbálta magát. Az Exatlon 2. évadának női ezüstérmese, majd a Dancing with the Stars tavalyi szériájának bronzérmese, most a Zsákbamacska Dorcicájaként, műsorvezetőként segít.

Pap Dorci legutóbb a Ricsi kicsi konyhájában csillogtatta meg sütési tehetségét, ahol kedvenc desszertjét, a Pavlova tortát készítették el Ricsivel. A műsorban leültek a fiatalok beszélgetni, amiben az is kiderült, hogy van-e párja Dorkának, illetve hogy mivel tölti a szabadidejét a gyönyörű exatlonista.

Fotó: Nagy Zoltán

A mindössze 21 éves lány mesélt magánéletéről. Elárulta, hogy gyakran kimerült, hiszen éjjel-nappal forgatják a műsort, és azt is elmondta, hogy bizony fárasztó dolog egész nap mosolyogni a magassarkú cipőkben állva.

Dorci mesélt a kezdeti nehézségekről is, ugyanis muszáj volt felköltözni a fővárosba a Dancing with the Stars műsora miatt.

Az elején nagyon nehéz volt és nem éreztem jól magam itt fent. Nekem nagyon sok volt. Ez a nyüzsgés meg minden. Szeretem a nyüzsgést, de nem mindig. És nekem ez volt rossz, itt nincs olyan, hogy nyugi. Mostanra szoktam meg, hogy itt élek

– ismerte be a műsorvezető, aki azt is hozzátette, hogy a verseny óta nem hagyta abba a táncolást, ha teheti és ideje engedi ProAm táncra jár, illetve nemrég egy versenyen is részt vett. A sok forgatás mellett mostanában erre is kevesebb ideje jut. A ProAm egyébként egy olyan táncforma, melyben egy profi és egy amatőr táncos együtt versenyeznek. Dorci a műsorban bevallotta, hogy szingli és egyelőre jól érzi magát így.

Nagyon jó most egyedül. Nem is lenne időm most ilyenekre egyrészt, másrészt meg rájöttem, hogy jobb inkább egyedül lenni, mint olyannal lenni, akivel nem feltétlenül érzem jól magam, és nem kapom meg azt, amire vágyom és amire szükségem van, mert azzal csak az időmet húzom, pazarlom

– hangsúlyozta Dorci, aki azt is elárulta, hogy idő hiányában nem is ismerkedik, nem is hiányzik az életéből egy párkapcsolat. Még a saját kutyájával sem tud annyi időt tölteni, mint szeretné, de ha jön valaki, akkor nincsen ellenére, de jelenleg jól megvan egyedül is.