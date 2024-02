Elképesztő siker: magyarok vehettek át díjat a brit Oscaron!

Vasárnap este, Londonban tartották meg a BAFTA, avagy a Brit Film- és Televíziós Akadémia díjátadóját, amelyen magyar sikerre is sor került: Mihalek Zsuzsa és alkotótársai a Szegény Párák című film díszletét tervezték, amit többek között a produkciós dizájn kategóriájában választottak a legjobbnak.

Mihalek Zsuzsa és csapata díjat nyert a brit Oscaron / Fotó: TV2/Tények

A brit Oscarnak is nevezik a BAFTA-díjátadót, az Egyesült Királyságban ugyanis a Brit Film- és Televíziós Akadémia díja a legnagyobb filmes elismerés. Vasárnap este, a londoni Royal Festival Hallban tartott eseményen többek közt Vilmos herceg és az évek óta Parkinson-kórral küzdő amerikai színész, Michael J. Fox is részt vett, aki még díjat is átadott, ezért állva tapsolták a nézők.

A legtöbb díjat, összesen hetet, az atomfizikus, Robert Oppenheimer életrajzi filmje nyerte: a legjobb férfi főszereplő pedig az Oppenheimert alakító Cillian Murphy lett. A tavalyi év legjobb színésznőjének járó díjat Emma Stone nyerte, a Szegény párák című filmben nyújtott alakításáért. A Szegény párák összesen öt díjat nyert, köztük a produkciós dizájn kategóriájában is a legjobbnak választották. A film díszleteit ráadásul a magyar filmes szakember, Mihalek Zsuzsa és alkotótársai tervezték, így magyar sikernek is örülhettünk a londoni filmes díjátadón. A magyar berendezőnek pedig nagy esélye van arra, hogy három hét múlva Oscar-díjjal is elismerjék a munkáját Los Angelesben - derült ki a Tények riportjából.