Óriás baba - Kulcsár Edina hatalmas terhespocakot villantott

Ahogyan arról már a Bors is írt, Kulcsár Edina és G.w.M a második szerelemgyereküket várják. Csak néhány hónap telt el Amara születése óta, de a szerelmesek úgy érezték, engedni kell jönni a következő babát. Már azt is tudni lehet, hogy kisfiú, ezzel pedig G.w.M minden álma teljesült. A szülés óta Edina folyamatosan tornázik, hogy visszanyerje csodás alakját, az a tény azonban, hogy ismét várandós lett, kissé megnehezíti a fogyást. A modell azonban még mindig tornázik rendületlenül, erről pedig napi gyakorisággal oszt meg videókat. Így tett most is, ezen videóin pedig csodálatosan látható, hogy milyen hatalmas is már a pocakja.

