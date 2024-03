Ördög Nóráék szállodáját támadás érte, balhé tört ki Balázsék műsora miatt, Krausz Gáborék bejelentették: vége

Idén 5. évadával tér vissza az Ázsia Expressz a TV2-n, a 10 millió forintos fődíjért nyolc sztárpáros küzd majd meg egymással, na meg önmagukkal. A műsorvezető Ördög Nóri ahogy eddig is, most is már a legelejétől oszt meg Instagram oldalán érdekességeket a forgatásról. Az egyik páros Krausz Gábor és Mikes Anna, akik nagy bejelentést tettek.

Támadás érte Ördög Nóriék szállodáját

Ahogy azt már megszokhattuk, a TV2 gyönyörű sztárja az Ázsia Expressz forgatása alatt minden nap egyperces vlogban számol be arról, hogy mi minden történt az elmúlt 24 órában. Egyik nap egy hatalmas kígyó támadta meg a szállodában lévőket, bekúszott az asztalok alá, ott tekergőzött sziszegve, hatalmas pánikot okozva. Végül szakértőket hívtak, akik befogták a veszélyes állatot.

Kiborult a bili Balázsék műsora miatt

Amióta Vadon Jani távozott a Rádió1 reggeli műsorából, mindig vannak, akik nemtetszésüket fejezik ki az élő adások után. A héten pedig az Esztert pótló Gévai Julira akadtak ki. Az interneten futótűzként terjed egy üzenetváltás, ami állítólag a Rádió 1 stábja és egy hallgató között zajlott. Bár az pontosan nem derült ki, hogy a levél írója mit nehezményezett annyira, amiért válaszul „megkeseredett, irigy embereknek” nevezték a Reddit felhasználóit. A többség szerint ezt biztosan nem Balázsék írták.

Meglepő vallomást tett a TV2 sztárja

Nagy sikerrel fut a Házasság első látásra című műsor egyik szereplője durva kommenteket kap nap, mint nap. Vannak, akik szerint nem is nő...

– A műsorban eléggé megosztó karakter lettem, tudok róla. A TikTokon is az voltam a szingli történeteim, a hangom és a nevetésem miatt, ja és amiatt, hogy affektálok. Meg ugye még mindig téma, hogy ötvenéves vagyok, és férfi... Lehet, hogy nem is Dávid Petra a nevem, csak simán Dávid vagyok. Na, én úgy vagyok vele, hogy ha már a fejemet adtam arra, hogy ebben a kísérletben részt veszek, akkor inkább beszéljenek rólam, és legyek egy megosztó karakter, mintsem az legyen, hogy elfelejtenek

- mondta lapunknak Dávid Petra.

Krausz Gáborék bejelentették párjával: vége

A sztárséfnek és a profi táncosnak egy ország szorított, hogy jöjjenek össze a Dancing with the Stars műsor ideje alatt. Tényleg szerelem szövődött köztük, ami hamar olyan komoly lett, hogy össze is költöztek. Most pedig hatalmas elszántsággal vetették bele magukat a TV2 kaland-reality műsorába hét másik párral együtt. De még el sem kezdődött igazán a forgatás, Gáborék bejelentették: vége, egy ideig nem kezelik tovább a közösségi oldalaikat.

Anna és Gábor nekivágott a nagy kalandnak. Oldalukat Admin kezeli a verseny végéig

- írta az adminjuk az oldalukon.

Újabb közönségkedvenc jelentette be, hogy rákkal küzd

Katalin hercegné harca a daganatos betegséggel megrázta az egész világot. Most pedig egy népszerű youtuber beszélt kendőzetlen őszinteséggel arról, hogy ő is rákkal küzd. A játékfanatikus Ninja becenévre hallgató férfi, akinek a valódi neve Tyler Blevins, egy éves szűrővizsgálat után tudatta a szomorú hírt. Tyler Blevins hálás az orvosoknak, hogy korán felfedezték a problémát és mindenkinek azt tanácsolja, hogy vegyen részt szűrővizsgálatokon. A férfi köszönetet mondott a feleségének, Jessnek is, aki időpontot foglalt a nevében a bőrgyógyásznál.