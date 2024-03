"Ez egy se veled, se nélküled kapcsolat" – a Tinderen ismerte meg szerelmét a 71 éves Nick Árpi

Nick Árpiról köztudott, hogy ő Magyarország, sőt a világ egyik legerősebb embere, több mint 40 éves erőemelői karrierje során számos meghökkentő dolgot vitt véghez. Tavaly február 1-jén, a 70. születésnapján például arra vállalkozott, hogy egy kispesti iskola vagy óvoda előtt 4-5 méteren keresztül húz egy 17 tonnás kamiont. Méghozzá a fogával!

Nick Árpi egy éve szerelmes, de igen viharos a kapcsolata (Fotó: Facebook)

Az tehát egyértelmű, hogy Árpi a hetedik X-en túl is ereje teljében van, de vajon mi a helyzet a szívügyekkel? Vajon a kemény külső érző szívet takar?

Az előművészt sokan egy igazi alfahímnek tartják, az igazság azonban nem pontosan ez!

Nick Árpi a Tinderen ismerte meg a kedvesét

Nick Árpi még soha nem mesélt a szerelmi életéről, ám a Borssal most kivételt tett! Őszintén mesélt arról a hölgyről, aki elrabolta a szívét, de azt sem titkolta, hogy a kapcsolatuk egy érzelmi hullámvasút.

– A Tinderen ismertem meg Mimit egy évvel ezelőtt. Féltve őrzöm a magánéletemet, de ő nagyon megérintett. A kezdeti fázisban csak beszélgettünk, heteken át üzengettünk egymásnak. Fontosnak tartottam, hogy megismerjem, nem az volt a célom, hogy azonnal randit kérjek tőle. Egy szép napon persze eljött az első találkozás. Mondanom sem kell, remekül éreztük magunkat, nagyon sokat nevettünk – kezdte a Borsnak Árpi, majd egyet sóhajtva rátért arra is, hogy bizony ennek a kapcsolatnak is vannak árnyoldalai és nehézségei.

– Még nem vált el, de nem is ez az, ami zavar. Jelenleg nem vagyunk együtt, de mindent megtennék, hogy ismét visszataláljunk egymáshoz.

Őszinte leszek, az elmúlt egy év alatt tízszer szakítottunk. Ez egy igazi, se veled, se nélküled kapcsolat.

Bevallom, párszor megbántottam Mimit. Én tudom magamról, hogy lobbanékony természet vagyok, ami a sportolói múltamból is fakad. Olyat is hallottam, hogy a barátnői szerint nem illek hozzá, mert sportosan öltözöm. Szerintem viszont nem ez az, ami számít, hanem, hogy órákon át tudunk beszélgetni, és hatalmasakat nevetünk együtt. Nem tudom, mit hoz a jövő, de bízom benne, hogy visszatalálunk egymáshoz. Nekem ő nagyon fontos és ha én is fontos vagyok neki, akkor nem engedjük el egymás kezét – mondta a Borsnak Nick Árpi, aki 71 éves kora ellenére nem áll le: hamarosan egy újabb Guiness Rekord kísérletre vállalkozik.

Nick Árpi depressziós volt a koronavírus-járvány idején

Az erőművész hiába néz ki egy rendíthetetlen kősziklának, a Covid idején mély depresszióba esett, lelkileg nagyon megviselte a bezártság.

– Talán kissé túlzásnak hangzik, de haldoklik a lelkem, mély depresszióba estem. Egyszerűen imádom az embereket, most pedig maszkban kell őket kerülgetnem az utcán. Szerintem mindenki szenved most, aki szeret szerepelni, hiszen nekem is hiányzik a taps, a pozitív visszacsatolás. Ezért fogadtam meg, hogy ha vége ennek a szörnyű járványnak, biztos elhúzok még egy kamiont. Hogy sikerülni fog-e, így a hetvenhez közel, azt nem tudom, de mindent meg fogok tenni – mondta akkor a Ripostnak Nick.