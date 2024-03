"Nem is nagyon ismertek volna már fel engem" - fájdalmas gyászról vall T. Danny

Egy hét különbséggel veszítette el szeretett nagyszüleit Telegdy Dániel, vagyis ahogy a nyilvánosság ismeri, T. Danny. A sztár elárulta, hogy másfél évvel ezelőtt élete legszomorúbb időszakán kellett keresztül jutnia, amikor még feldolgoznia sem volt ideje a szeretett nagypapája elvesztését, máris újabb tragédia érte, amikor egy héttel később a nagymamája is követte férjét a sírba. Erről és a szerelme utáni mérhetetlen fájdalmáról mesélt a népszerű énekes a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban. A fiatalemberről sokan azt gondolják, hogy egy önbizalomdús nőcsábász lehet, de a valóságban egy mélyen érző, gyakran szomorú férfiről van szó, most ezt az új oldalát láthattuk T. Dannyról.

Sokkal mélyebb érzésű férfi T. Danny, mint kívülről gondolnák a rajongói /Fotó: Facebook

Hajdú Péter műsorában a családi fotókat nézegetve szomorodott el T. Danny, ezután pedig el-el csukló hanggal beszélt a veszteségről, ami néhány hónapja érte.

Drága nagypapám ment el először, és utána egy hétre rá nagymamám. Aranyosak voltak, hogy úgy egyszerre mentek el. Egyszerre betegedtek le, egyszerre gyengültek el. A nagymamám már ott nem volt képben, hogy ki kicsoda, ami kicsit nehéz volt. Én sem látogattam őket olyan gyakran, sajnos a végén sem, mint kellett volna, vagy szerettem volna. Úgyhogy ez egy kicsit nehéz. De nem is nagyon ismertek volna már fel engem, igazából ez csak nekem lett volna jó, ha többet látom őket

- vallotta be kendőzetlen őszinteséggel a sztár, amiről a Ripost számolt be. Azonban egy aranyos részletet is megosztott az énekes, ugyanis a másik mamája nem csak, hogy még mindig velünk van, még nagy rajongója is az unokája munkásságának.

Hallgatja a zenémet, sőt megnézi, ha benne vagyok valamibe. Például a Dancing-et is nézte

- tette hozzá mosolyogva T. Danny.

A beszélgetés folytatásában beszélt a karrierjének nehéz kezdeteiről, arról, hogy már gyerekként is verseket írt, majd tett egy megdöbbentő kijelentést is: kiderült, hogy T. Dannynek mindössze egyetlen kapcsolata és szerelme volt eddigi életében Enikő, akivel nem rég szakítottak. Erről korábban már lapunk is beszámolt, most azonban újabb szomorú részleteket osztott T. Danny a műsor során.

Nekem egy szerelem volt/van. A szerelem még meg van, a lány már nincs. A szerelem meg van, és meg is marad. Nem tudok mást csinálni. Ő volt az első lány, akivel együtt éltem, de most úgy érzem, hogy az utolsó is. Most ez van bennem...

- árulta el a szerelmes énekes, aki szerint Enikő az-az igazi a számára, akiből lehet, hogy csak egy van az életben.

