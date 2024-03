Meglepő őszinteséggel vallott érzéseiről Király Linda: ezért rettenetesen irigy volt a testvérére

Habár Király Linda a Dancing with the Stars-os szereplésnek köszönhetően elfogadta végre önmagát és a múltját, nem titkolta, egy valami miatt rendkívül irigy volt testvérére, Király Viktorra. De, hogy mi erre az oka? Az, hogy öccse szerepelhetett a TV2 nagysikerű műsorában, a Mutasd a hangod!-ban, míg ő nem. Egészen mostanáig... a március 10-ei adás során ugyanis Linda lesz az, aki segítséget próbál majd nyújtani a játékosoknak, hogy kitalálják a főnyeremény érdekében: ki énekel jól és ki az, aki csak előadja az egészet.

Király Linda nagyon irigy volt testvérére. Fotó: Szabolcs László

Linda a felkérést követően nem is tétlenkedett, egyből megkérdezte testvérét, mégis hogyan készüljön, mit várjon:

Viktor annyit mondott nekem, hogy nagyon nehéz, tehát úgy készüljek, hogy sehogy sem fogok tudni készülni

- vallotta be Linda, aki ezek után barátnőjét, Radics Gigit is megkérdezte erről, mivel már ő is szerepelt benne, de ugyanezt a választ kapta. Így úgy döntött, az esélytelenek nyugalmával ül majd be a székbe, és úgy lesz vele, hátha ráérez arra, ki énekel jól és ki kamuzik.

Úgy éreztem, mint énekesnő, hogy valami rálátásom csak lesz, olyan szempontból, hogy hogyan formálják a hangokat, hogyan hajlítanak, mozog-e az állkapcsuk és hogy mozog-e a torok. Viszont Viktor azt mondta, „készülj fel Linda, mert fogalmad se lesz”

- tette hozzá az aranytorkú énekesnő, aki sosem tudott playbackelni, így úgy véli, a játékosoknak rendkívül nehéz lehet akár jó énekesként, akár rosszként végigtátogni egy dalt úgy, hogy érzelmeket és karaktereket is belevigyen az előadásba.