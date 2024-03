Mischinger Péter a kisfiáról: "Eleinte biztosan együtt alszik majd velünk"

Megérkezett a legkisebb Péter a Mi­schin­ger családba! 19 órás vajúdás után jött világra Vestator kisfia. Igaz, három héttel a kiírt időpont előtt született meg, de tökéletesen egészséges, és az édesanyja is jól viselte a történteket.

– Nagyon cuki kis manó! Rendesen eszik és alszik, és többnyire nyugodt. Múlt héten volt olyan nap, amikor szegény picikém annyira ki volt ütve, hogy nem tudtam felébreszteni. Néha nyújtózott vagy ásított egyet, de felébredni abszolút nem volt hajlandó! – kezdte a büszke apuka a hot!-nak. – Az első napokban egyszer hisztizett, de szerintem tök jogosan: az öcsém pont szoptatás közben érkezett meg a kórházba Jucihoz, aki emiatt abbahagyta az etetést, a fiam pedig úgy ordított, hogy zengett az egész folyosó! Egy igazi akaratos fiatalember!

Megszületett Mischingerék első gyermeke (Fotó: Nagy Zoltán)

A csöppség a múlt hét végén érkezett haza a kórházból. A szülők egy aranyos „babafészket” alakítottak ki a picinek.

– A hálószobában alakítottunk ki neki egy részt, ott van a kiságya is. Eleinte biztosan együtt alszik majd velünk. Drága édesanyám mondta mindig, hogy a gyereknek már önmagában az is egy hatalmas trauma, hogy elszakítják az anyjától a születés során, és nem jó ezt még azzal is tetézni, hogy egyedül legyen egy sötét szobában, ahol nem látja vagy nem hallja az anyját – magyarázta Péter, akinek az édesanyja 2019-ben hunyt el.

Nagyon sok bölcsességet tanultam tőle, többek között a gyerekneveléssel kapcsolatban, amelyeket mindenképpen szeretnék továbbvinni.

Az Exatlon sztárja komolyan veszi a szülői feladatait, és szeretné megmutatni a világnak, hogyan lehet valaki igazán jó apa.

– Nincs bennem pánik vagy félelem. Szeretnék nagyon jó apa lenni! Azt szoktam mondani, hogy a semmi mestere vagyok, tehát sok mindenhez értek, de semmiben sem vagyok profi. Az apaságban szeretnék profi lenni! – mondta lelkesen.

A boldog apuka az első másodperctől kezdve imádja kisfiát (Fotó: Mischinger Péter)

Cumisüveg a tejfakasztón

A hagyományhoz híven Péter a cimboráival együtt ünnepelte meg a gyermeke születését.

– Rendesen diktálták belém az italt! A társaságunkban az a szokás, hogy az ünnepelt apuka kap egy cumisüveget, és abból kell elpusztítania némi italt, ami ugye nem egyszerű, ugyanis a cumisüvegeknek nagyon pici a szájuk, én meg egy eléggé füstös piát kaptam! De legalább Jucinak lesz elég teje! – mondta nevetve.