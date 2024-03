Hegyes Berci nem hagyta annyiban Kucsera Gábor szavait

Hegyes Berci és Kucsera Gábor ismeretsége egészen az Ázsia Expresszhez nyúlik vissza. Bár hat hétig ellenfelek voltak, és a kajakos páros meg is nyerte a műsor döntőjét, a barátságuk, és egymás heccelése még most is nagyon tart.

Kucsera Gábort Hegyes Berci párja vigasztalta a célba érés után. (Fotó: TV2)

A napokban Hegyes Bercit az év legfittebb táncosának választották, ahova özönlöttek a gratulációk. Természetesen Kucsera Gábor is feltűnt a kommentelők között, aki a jókívánság mellé azt is leírta, hogy őt még nem látták a parketten. A táncos nem is várt sokat, és egy vicces riposzttal reagált a világbajnok szavaira.

– Remélem látunk ősszel a Dancingben Kucsi! – hívta ki Hegyes Berci egykori versenytársát egy újabb megmérettetésre a saját terepén, a táncparkettre.

Hegyes Berci kihívta a Dancing with the Starsba Kucsera Gábort. (Fotó: Hegyes Berci/Instagram)

Kucsera Gábor kibékült volt feleségével

A tavalyi év egyik legmeglepőbb bejelentése volt, mikor kiderült: Kucsera Gábor és Tápai Szabina elválnak. Volt szó veszekedésekről, megcsalásról, és olyan hibákról, amiket már nem tudtak együtt kijavítani. A kajakos nemrég Palikék világa by Manna vendége volt, ahol kendőzetlen őszinteséggel beszélt a válásáról, és arról, hogyan tudta túltenni magát ezen az időszakon. Kucsi nem kertelt, bevallotta, hogy nagyon sokat sírt, főleg a gyermekei miatt, hiszen már nem akkor tud időt tölteni velük, amikor csak akar. Ellenben ezt egy jó önismereti dolognak tartja, ahogy azt is, hogy Szabinával is sikerült rendezniük a soraikat.

– Mióta külön vagyunk, azóta nagyon sok mindent meg tudunk beszélni, olyan dolgokat is, amiket korábban nem tudtunk. Őszinteséggel, nyitottsággal, nem anyázással, nem ajtócsapkodással, egy tök nyugodt beszélgetés van. Azt gondolom, hogy mindkettőnknek kellett, hogy ez megtörténjen, hogy épülni tudjunk, hogy fejlődni tudjunk. Szabina is tudjon fejlődni, én is szembe tudjak nézni a saját hibáimmal – fogalmazott a műsorban Kucsera.