Krausz Gábor elárulta, szoktak-e veszekedni Mikes Annával

Startol az Ázsia Expressz ötödik évadának forgatása, a résztvevők hamarosan utaznak a Fülöp-szigetekre. A szuperprodukcióban nyolc pár próbál majd szerencsét, köztük Krausz Gábor és Mike Anna is. A TV2 nagysikerű adása tartogat majd meglepetéseket is a nézők számára: a műsor történetének életében ugyanis most először a nézők is beleszólhatnak a verseny alakulásába, amelynek nagy tétje is van, hiszen az eredményen múlik, hogy kinek indul nehezebben, kinek könnyebben a verseny.

Krausz Gábor és Mikes Anna is részt vesz a játékban (Fotó: TV2)

Pihenésnek fogják fel

Mikes Anna profi táncos, hatalmas lelkesedéssel várja az utazást.

Izgatottan várom ezt a kalandot és az a legjobb az egészben, hogy Gáborral együtt megyünk. Mindenki azt gondolja, hogy nagyon kemény vagyok, bár határozottnak tartom magam, de inkább nem gondolok bele, hogy mi vár ránk, mert akkor szorongás lenne belőle.

Anna hozzáfűzte, a leginkább arra kíváncsi, hogy mit fog kihozni belőle ez a műsor és mi lesz az, amire nemet kell majd mondania.

Krausz Gábor sem görcsöl rá

Krausz Gábor úgy gondolja, ez egy fantasztikus gasztroélmény lesz, amit azért vállaltak el, hogy egy kicsit kiszabaduljanak a mókuskerékből.

Végig nyomtuk munkával az elmúlt időszakot, így ezt a műsort nyaralásnak fogjuk fel. Picit együtt vagyunk, picit jobban megismerjük egymást, veszekedni pedig eddig se veszekedtünk, miért pont ott veszekednénk?

A sztárséf elárulta azt is, szerinte kár azon morfondírozni, hogy nyernek-e vagy sem, hiszen a Dancing with the Stars-nak is úgy mentek neki, hogy adásról adásra szerettek volna jól teljesíteni, ami sikerült is, hiszen a negyedik évadot megnyerték.

„Annál a műsornál Anna tudta, hogy mire lehet számítani, itt az Ázsia Expressszben egyikünk sem tudja. Szerintem az a legjobb taktika, hogy odamegyünk, aztán lesz, ami lesz.”