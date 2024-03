Mai napig aggódnak Körtvélyessy Zsolt miatt

Sokan nem gondolnák, de hatalmas port kavart az országban, hogy Körtvélyessy Zsolt karakterét kiírták a napi sorozatból.

Körtvélyessy Zsoltot a mai napig kérdezik a Barátok Közt miatt (Fotó: Bús Csaba)

– Volt korábban tapasztalatom afelől, hogy a nézők valós és vélt betegségeimet lereagálják. A Barátok közt-ben, mikor hat év szereplés után kikerültem, a forgatókönyv szerint egy rákos megbetegedést kaptam, ezzel írtak ki a sorozatból.

Azóta is néha megkapom a kérdést, hogy „túlélte művészúr?”

Akár civil emberektől, de volt, hogy orvosoktól is! Ilyenkor csak mosolygok és elmondom, hogy semmi bajom, csak kikerültem a sorozatból – mesélte nevetve a művész.

Nem bánja ezeket a kérdéseket, hiszen úgy érzi, ez a hitelessége a sorozatoknak, hogy a nézők együtt tudnak érezni a szereplők problémáival.

Körtvélyessy Zsolt a mai napig motivált a színházzal kapcsolatban

– Én akkor jól jártam ezzel, hiszen megkeresett egy cég, akik egy rákellenes gyógyszert értékesítettek, én pedig az "arcuk" voltam 3-4 évig.

Arra épített a cég, hogy én a szerepem szerint beteg vagyok

– emlékezett vissza Körtvélyessy Zsolt.

A művész imádja Kecskemétet, ahol jelenleg játszik (Fotó: hot! magazin archív)

A művész jelenleg a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja, emiatt rengeteg időt tölt a Bács-Kiskun vármegyei vármegyeszékhelyen.

– Az itt élők nagyon szeretik a színészeket és gyakran látogatják a színházakat.

Nyolcvanhárom éves vagyok, de a mai napig motivált vagyok és örömmel lépek színpadra.

Szerencsére most több sikerdarabban is játszom, például a Szente Vajk által megvalósított Elizabeth-ben és A Három Nővérben is, ami hála Istennek hatalmas siker, hiszen folyamatosan teltházzal megy. Márkó Eszter által rendezett Karnyónéban is játszom. E mellett Cseke Péter rendezte az Ég tartja a földet című musicalt, ahol egy kis szerepet játszom, de egy fontos pillanata van a karakternek, amit kedvel a közönség. Rengeteg fiatal, tehetséges színész van a társulatban, ami nagy örömmel tölti el az embert, hiszen így biztosan van utánpótlása a szakmánknak – tette hozzá elismerően a színész.