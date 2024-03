Komoly adósság sújtja Varga Viktort: milliókat bukott az árvíz miatt

Kemény két hónapon van túl Varga Viktor, miután december végén kiöntött a Duna, és elöntötte a Dunakeszin található otthonát. Az énekes négy éve építkezik, házában egy méter magasan állt a víz, de az udvarán lévő jurtájában, amiben él, szintén átvette a hatalmat a víz.

Varga Viktor a rosszban is megpróbálja a jót keresni (Fotó: Máté Krisztián)

Varga Viktor kemény két hónapon van túl

Otthona gyakorlatilag lakhatatlanná vált, ám míg mások kétségbeesnének, ő vett egy nagy levegőt és mentette az értékeit, majd miután levonult az árhullám elkezdte a helyreállításokat. Viktornak esze ágában sincs elköltözni, még annak ellenére sem, hogy komoly anyagi terhet rótt rá a felújítás. A Borsnak elárulta, valójában továbbra sem állhat meg, hiszen jelenleg ugyanott tart, ahol az árvíz előtt.

– Semmi nem változott, hiába dolgoztam két hónapot, azt kellett helyrepofoznom, amivel rég kész voltam. Most már a házat kell építeni, amit meglehetősen megnehezít az a tény, hogy nyárig nem fognak kiszáradni a falak.

A házban több mint egy méter víz állt, a jurtában szerencsére valamivel kevesebb, de így is komoly károkat okozott.

– Két napja az utolsó dolgot is beraktam a sátramba, csak csinosítgatás van hátra, ez pedig nekem igazi csemege. Elvileg jövő héten jönnek a barátaim és elkezdjük, vagyis folytatjuk a ház építését – mesélte lapunknak.

„Mindent meg tudok oldani”

Nehéz, vagy inkább nem is akar belegondolni az ember, milyen anyagi kárt okozhat egy ilyen természeti katasztrófa. Viktor szerint a pénz jön-megy, számára a probléma nem itt kezdődik, de most mégis segítséget kellett kérnie, hogy be tudjon költözni az otthonába.

Itt milliós tételről van szó, mondhatni előre elköltöttem a nyári pénzemet.

– Csodaként élem meg, hogy egy barátom tudott segíteni, a kölcsönt pedig a nyári koncertjeim bevételéből fogom visszafizetni neki, amit előre kellett elkérnem – árulta el érdeklődésünkre. – Nem ismeretlen a helyzet, mert anyagi gondom volt már máskor is az életemben. Ingyen dolgoztam, de azt is túléltem, akkor is egészséges és boldog voltam. Szerencsére most sem halt meg senki, ez a legfontosabb. Gyerekkoromban volt, amikor semmink sem volt. Faternak kellett elmenni vadászni, hogy legyen ételünk, azt is túléltük. Mindent meg tudok oldani, ha más nem, a természet adta lehetőségekhez nyúlok, és az erdőből eszem a gombákat. De egyáltalán nem ilyen drasztikus most a helyzet.

Annyi, hogy egy nagyobb kiadást előre kellett vennem, és tavasz előtt megoldanom, hogy a jurta a jövőben biztonságban legyen.

– A szakemberek szerint a következő tíz év nedves lesz, a víz tavasszal újra kijöhet a medréből, viszont én már biztonságban vagyok – mondta az énekes.

Két hónap kemény munka után ma már nyoma sincs a víznek (Fotó: Facebook)

„Az univerzum most egy nagy csapást mért rám”

Varga Viktornál kevés pozitív gondolkodású embert ismerünk. A rosszban is megtalálja a jót, a vele történteket is előrelépésként éli meg. Míg más magába roskad, és ne adj' Isten, még sajnálja is magát, nála nyoma sincs még csak a rosszkedvnek sem.

– Semmi nem az enyém, még a testem sem. Ha ezeket a nagyívű gondolatokat használja az ember a mindennapokban, akkor nem tud összeomlani. Ráadásul csak negatív következményekkel járna, hiszen akkor napokig nem tudnék dolgozni, rosszul érezném magam. Az pedig miért lenne jó?

Igaz, az univerzum most egy nagy csapást mért rám, de az a feladatom, hogy megoldjam.

– Nem feküdhetek hónapokig magzatpózban az ágyon, miközben elsírom mindenkinek a telefonba, milyen szerencsétlen vagyok. Inkább gyorsan összeszedtem mindent, ami kell, megállás és alvás nélkül dolgozom mindaddig, amíg kész nem voltam. Persze ehhez szigorúnak kell lenni önmagaddal szemben – fogalmazta meg gondolatait az énekes.