Varga Viktor az árvíz után: Eszem ágában sincs elköltözni!

Itt lakok végül is egy gyönyörű hatalmas tó közepén ha úgy tetszik és erről nem mondok le! Miért is kellene? A víz az úr, megtanultam, megtanultuk, és alkalmazkodunk. Szerencsére az elmúlt napokban nagyon jó volt az idő, így kicsit felgyorsultak a száradási folyamatok, a természet elvett, de aztán ezzel adott is kicsit. Szépen haladunk a helyreállítással, mongol barátaim elvitték a jurtát kiszárítani, már vissza is kaptam, gyönyörűszép és már aludhatunk is benne. Most már tényleg sátán fészek, meg persze szerelmi fészek is.