Óriási bajba került Varga Viktor: Nem tudom, ezután hol fogok lakni

Bár Varga Viktor sosem volt nagy alvó, az elmúlt napokban egy percet sem aludt az árvíz pusztítása miatt. Az énekes imádja a Dunát, sokáig a Római-parton bérelt lakást, tavaly pedig a folyóhoz közel költözött Budakeszi külső részére. Az elmúlt napokban tetőző árvíz elérte az ő lakását is, és bár próbálta mentei a menthetőt, sajnos most szinte nincstelen lett. Már az első nap az ablakpárkányig ért a víz a saját kezűleg épített kis házban, és elöntötte Viktor sámánfészkét, a gyönyörű, téliesített jurtáját is.

Varga Viktor most leginkább csónakkal közlekedik az árvíz miatt Fotó: Szabolcs László

Varga Viktor: A Dunáé lett mindenem

Az énekes imája azonban nem segített, a Duna könyörtelenül betört hozzá. Varga Viktor már karácsonykor érezte, hogy az elmúlt hetek csapadékos időjárása, a leesett hómennyiség gyors olvadása hatalmas pusztítást fog okozni, de a kialakult helyzet a legvadabb álmait is túlszárnyalta.

– Már az árvíz előtt igyekeztünk amit lehetett biztonságos helyre vinni, de azzal sem értünk el semmit, mert akkora a pára, hogy amit a víz nem ért el, azt a pára tette tönkre – mondta sztoikus nyugalommal Varga Viktor. – Egyébként is pár órát szoktam csak aludni, de most napok óta semmit, a szomszédokkal, barátokkal igyekszünk menteni a menthetőt, nem sok minden marad. Ja, és még koncertem is volt közben, még ma pénteken is lesz kettő úgy, hogy én vezetek…

De hogy a házból mi marad, még nem tudom, a jurtám pedig ki tudja mikor szárad ki, lehet soha… Most végtelen mennyiségű munka vár még ránk, egyelőre próbálunk áramot csinálni. Hogy mi lesz, nem tudom! Persze aludhatok majd a barátnőmnél, meg barátoknál is, de hosszútávon nem tudom, hol fogok majd lakni!

A párkányig áll a Duna Varga Viktor házában Fotó: Instagram

Az énekes azt mondja: Isten annyit mér ránk, amennyit elbírunk.

– Rám eddig is mért sokat és bírtam, most is fogom! A víz az úr, ezt tudjuk, most megint megmutatta erejét, tőlem is visszavett mindent, amit az ő területére építettem.