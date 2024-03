Koltai Róbert: Ha Ildi nem lett volna erőszakos, én már nem lennék…

Rendhagyó műsorral jelentkezett Joshi Bharat a Rádió Bézsen futó, Egy férfi és egy nő című műsorával, hiszen két vendég is érkezett a stúdióba. Gaál Ildikó rendezőt elkísérte párja, Koltai Róbert is, aki szó szerint kedvesének köszönheti az életét, miután agyműtéte előtt félrekezelték.

Koltai Róbert és kedvese voltak Joshi Bharat vendégei (Fotó: Facebook)

„Még mindig élek?”

– Mindent Ildikónak köszönhetek! Volt ugyanis egy tévedés, vagyis más bajt hittek, nálam, mint, ami volt. Arra kezeltek.

Ildi vette észre, hogy valami nem stimmel.

Ha ő nem lett volna olyan erőszakos ebben, én már nem lennék… Eleinte annyira félre, vagy inkább túl lettem gondolva. Most nagyon sokan kérdőn néznek rám, hogy még mindig élek, pedig ilyen jól nagyon régen nem voltam, mint az utóbbi időben – kezdte a Rádió Bézs stúdiójában a színész, akitől kedvese vette át a szót és elmesélt néhány „vidámabb” pillanatot Koltai Róbert kálváriája kapcsán. Mert, hogy ha akkoriban nem is nevettek az események alakulásán, visszatekintve mindketten képesek meglátni a humor forrását az átéltek bizonyos aspektusaiban.

Koltai Róbert kedvese sírva hagyta el a kórtermet (Fotó: Máté Krisztián)

„Robi zenés tömegverekedést rendezett”

– Voltak azért ebben a történetben vicces sztorik is. Én ugye naponta jártam be hozzá a kórházba. Délelőtt és délután is. Robi agyába ugye beültettek egy agyvíz helyretevő söntöt és azóta tényleg nincs baja. De amikor megérkeztem a műtét utáni második napon, azzal fogadott, hogy ő tegnap az egész kórteremmel nővérestül, mindenestül lent volt Zalaegerszegen a színházban és fellépett. Persze egyáltalán nem tudott menni, még a fürdőszobáig sem. Sírva jöttem el, mert váltig állította, hogy ő valóban ott volt. Ráadásul ehhez három napig tartotta magát – idézte fel a történteket Joshi Bharat műsorában Ildikó, aki később a szobatársaktól megtudta, mi is történ azon a napon. – Robit le akarta vetkőztetni a nővérke, hogy megfürdesse, de ő nem akart levetkőzni. Elkezdett viszont énekelni, amibe a nővér is beszállt, hátha úgy mégis sikerül levetkőztetnie. Végül Robi zenés tömegverekedést rendezett – tette hozzá nevetve Koltai Róbert élettársa