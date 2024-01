Így van Király Viktor a műtétje után: ketten segítették ki a vécére

Király Viktor kellőképpen felborzolta a kedélyeket a közösségi oldalakon, ugyanis egy budapesti magánklinikáról jelentkezett be, és nem azért, mert valamilyen szépészeti beavatkozásnak vetette alá magát. Az énekest műteni kellett bal oldali lágyéksérvvel, beszámolójából pedig az is kiderült, hogy eddig húzta, halasztotta a dolgot, de az operáció mostanra elkerülhetetlenné vált.

Király Viktort sürgősen meg kellett műteni (Fotó: hot!)

− Sajnos, minél nagyobb lett a sérv, annál jobban beleszólt nemcsak a fizikai megerőltetésbe, hanem az éneklésbe is. Akik sokat járnak koncertekre, lehet, hogy egy másfél órás koncert után már észrevették, hogy egy ilyen egy óra után már kicsit görnyedve énekeltem ki a magas hangokat

- mesélte Király Viktor közvetlenül a műtét előtt.

Ketten vitték ki a vécére Király Viktort

Az operáció szerencsére gyorsan és rendben lezajlott, Viktor jelenleg a klinikán lábadozik. Bár természetesen vannak fájdalmai, és a mozgás nem nagyon megy neki, a körülményekhez képest jól van.

− Volt azért fájdalom tegnap este, és most is van. Két ember kellett, hogy kisegítsen a vécéhez, de szép lassan gyógyulok. Harcosként megyünk előre

- kezdte az énekes a 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában.

Király Viktor bejelentkezett a műtét után (Fotó: Instagram)

Viktor azt is elárulta, hogy a teljes felépülés hat hétig tart majd, azt követően az énekes újra elkezdhet edzeni.

− Az első hét az fekvős lesz, többet leszek otthon, de biztos bemászok a stúdióba is egy kicsit zenélgetni. A teljes történethez az is hozzátartozik, hogy húsz évvel ezelőtt már volt egy ugyanilyen műtétem, csak akkor jobb oldali lágyéksérvem volt, most meg bal. Akkor még "oldschool" módszerrel műtöttek meg, tehát késsel. Az nyilván sokkal jobban fájt

- összegezte a történteket az énekes, aki férfiasan viseli a jelenlegi helyzetet, esze ágában sincs panaszkodni. Nagyon várja, hogy végre hazamehessen és újra a régi legyen.