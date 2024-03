Híres édesapjának bizonyítana a TV2 új sztárja: "Szeretném, ha jobban ismernénk egymást!"

Érzelmes pillanatokban is volt része a Next Top Model Hungary zsűritagjainak a válogatókon. Néhány jelentkező olyan súlyos terheket, olyan puttonyokat visel a vállán, amit végig hallgatni is szívszorító volt. Keveházi Lili el is sírta magát, mert ahogy fogalmazott: nem a legjobb a kapcsolata Kossuth-díjas balettművész édesapjával.

Keveházi Lili édesapjának szeretne bizonyítani a műsorban Fotó: Szabolcs László

Édesanyja mindenben támogatja a Keveházi Lilit

Keveházi Lili még a sokat látott zsűrit is meglepte, amikor elsírta magát azután, hogy megkérdezték: kinek szeretne bizonyítani a modellversenyen való szereplésével. A gyönyörű fiatal lány ugyanis édesapját Keveházi Gábort, a világszinten elismert balettművészt említette.

– Nagyon boldog gyermekkorom volt anyukámnak köszönhetően – kezdte a Borsnak Keveházi Lili. – Sokat jártunk a természetben, színházba, az Operába is, abszolút kultúrteljes gyermekkorom volt. Apát fantasztikus táncosnak tartom, de bennem sosem merült fel, hogy kövessem a pályán, mert lehet meglepő, de hozzám egyáltalán nem áll közel a tánc. Mert a tánc egy olyan kecses mozgás, amit az embernek a testével kell végezni, ami nem áll hozzám közel. Próbálkoztam vele, de nem jött be!

Minden héten beszélünk, ahogy eddig is, meg találkozunk is, csak én egy nagyon érzelmes ember vagyok, és szeretném, ha édesapámmal is komolyabb kapcsolatom lenne. Ha kicsit mélyebb lenne, ha jobban ismernénk egymást!

Anya (Fábián Anita színésznő – a szerk.) mindig mindenben bátorított. Akkor is bátorított, ha nem bíztam magamban, vagy ha úgy éreztem, valami nem fog sikerülni. És mindig igaza is volt, amikor azt mondta bízzak magamban, sikerülni fog, olyankor mindig sikerült is. Ezért az ő megérzéseiben nagyon hiszek!

Visszaigazolást nyert

Keveházi Lili persze első sorban saját magának szeretne bizonyítani .

– El se akartam hinni, hogy bejutottam a 16 lány közé – folytatta. – De egy hatalmas visszaigazolás volt számomra, hogy akkor mégis jó helyen kutakodom ezen a pályán!