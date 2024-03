Gólyahír: az Exatlon sztárja életet adott első gyermekének - fotó

Gyarmati Panka a legeredményesebb magyar snowboardosunk, és az Exatlon korábbi versenyzője az Instagram-oldalán számolt be róla, hogy életet adott egy kisfiúnak. A visszavonult sportolóról korábban lapunk is elárulta, hogy több súlyos sérülést is szenvedett karrierje során, ezért végül a visszavonulás mellett döntött. Azóta civil foglalkozása és családja van, amely most kibővül egy új taggal. A csöppségről készült fotót itt tudjátok megtekinteni: