Félmeztelenül gálázott Az Év Lefittebb Férfi Előadója

Március 24-én, vasárnap tartották meg a Just Clear díjátadó gálát, amire T. Danny is hivatalos volt, sőt! Az Év Legfittebb Férfi Előadójának járó díjat is elnyerte. Bár Dani maga is meglepődött, tény, hogy az énekes az utóbbi időben különös figyelmet szentelt az edzésnek és ezt nem csak az Instagramján, de a gálán is közszemlére tette.