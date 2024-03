Fotó bizonyítja, hogy újra együtt lehet T. Danny és Kecskés Enikő

T. Danny nem titkolja, hogy hiába szakítottak Kecskés Enikővel, még mindig fülig szerelmes a gyönyörű modellbe... Sőt, a zenész azt is elárulta, hogy szeretne küzdeni volt kedveséért, ugyanis ő még hisz abban, hogy mellette az igazi szerelmet tapasztalta meg. Nem meglepőek ezek a szavak, hiszen mint kiderült, Daninak Enikővel volt az első komoly kapcsolata, ráadásul ő olyan ember, aki nehezen adja át magát az érzéseinek, de a lány mellett végre ez is sikerült neki. A kérdés tehát az, hogy van-e még visszaút a fiatalok számára?

Fotó: Bánkúti Sándor

T. Danny kocsijából posztolt Kecskés Enikő?

T. Danny és Kecskés Enikő újra összejöttek?

A biztos választ nem tudjuk az iménti kérdésre, azt viszont igen, hogy rajongók százai örülnének annak, ha T. Danny és Kecskés Enikő visszatalálna egymáshoz. Nem is csoda, hogy sokaknak felcsillant a szeme, mikor a Redditen napvilágot látott egy poszt, amiben egy informátor azt írta, látta a két hírességet egymás társaságában, és szerinte ez egyértelmű jele annak, hogy újra együtt vannak.

Ma láttam őket együtt kocsikázgatni a Károly körúton, úgyhogy gyanús, hogy újra összejöttek

– írta a közösségi oldalon körülbelül egy hete a névtelen informátor, s bár tudjuk, hogy az ilyen pletykákat fenntartásokkal kell kezelni, mégis lehet alapja a dolognak. Daniról ugyanis tudjuk, hogy szeretné visszaszerezni a modellt, lehet, éppen ezért lehet, hogy egy randira siettek, mikor meglátta őket a Reddit-felhasználó. A történetben ráadásul van még egy csavar, ami alátámaszthatja a szemfüles rajongó beszámolóját...

Egy kocsiban...

Az előbbi poszt írója is megemlítette, hogy T. Danny és Kecskés Enikő egy kocsikázós randin "buktak le", majd pár nappal később a modell ki is rakott egy fotót, melyen egy autóból jelentkezett be. Persze, ez még nem jelent semmit, de a találgatásoknak igazán jó alapot adott, tekintve, hogy a visszapillantó tükörben egy férfi látható. Nem látszik belőle túl sok, azonban a haja és a homloka alapján sokan biztosra vélik, hogy Dani az, aki mellett Enikő ül...

Enikő T. Danny kocsijából tett fel képet

– írta az önjelölt detektív, aki természetesen a képet is mellékelte a poszthoz. Bár való igaz, hogy nem sok derül ki erről a fotóról, de az is benne lehet a pakliban, hogy Enikő ilyen sejtelmesen szeretné tudatni a nagyvilággal, hogy ismét foglalt a szíve...