„Egyfolytában táncoló csontvázakat kommentelnek a posztjaim alá” — egészségügyi állapota miatt bántják a TV2 sztárját

Dulin Metta a TV2 Kőgazdag fiatalok című műsorának sztárja, akit életstílusa mellett testalkata miatt is gyakran bántanak. A fiatal lány legutóbb egy klinikáról posztolt, ami miatt követői aggódni kezdtek.

Dulin Metta bármit megvehet, kivéve az egészségét. (Fotó: TV2)

Metta elmesélte, hogy mi történt vele, ami miatt kórházban járt:

— Semmiféle balesetről nincs szó szerencsére, csak nagyon fontos számomra az egészségem, mert bármit megvehetünk pénzért kivéve azt, hogy egészségesek legyünk.

Mostanában nagyon sok rossz hírt kaptam a közvetlen környezetemből, kiderült rákos betegség és haláleset is volt.

— Ezért próbálok nagyon odafigyelni magamra és minden lehetőséget megragadni, hogy szűrővizsgálatokon vegyek részt és mostanában ezért járok sok vérvételre is, most is ennek apropóján voltam kórházban.

Metta egy kórházból posztolt. (Fotó: Instagram)

Sokan meggondolatlanul ítélkeznek Dulin Metta felett

A TV2 sztárját nap mint nap rengeteg kritika éri, és legtöbben az alakját támadják, annak ellenére, hogy ez nem az ő döntése, hanem az egészségügyi állapota miatt alakult így:

— Van egy kis emésztőrendszeri betegségem és rengeteget bántanak azzal, hogy milyen vékony vagyok, de soha nem gondol senki arra, hogy ez nem feltétlenül azért van, mert én ezt mindenképpen így szeretném.

Nagyon könnyen ítélkeznek felettem az emberek és egyfolytában táncoló csontvázakat kommentelnek a posztjaim alá, de nem gondolnak abba bele, hogy emögött akár valami komolyabb is állhat

— tette hozzá.

Metta családjában is volt már példa komolyabb betegségre, ezért a lánynak különösen figyelnie kell magára:

A nagymamám rákos volt, de már több mint 5 éve gyógyult, ezért szerencsére nem kell azt mondanom, hogy haláleset volt emiatt a családomban.

— De fokozottan oda kell figyelnem mert a hajlam elvileg a nagyszülőktől öröklődik.