Drámai részletek derültek ki a TV2 munkatársának haláláról

Mint arról a Bors is írt, gyászol a magyar sztárvilág: elhunyt a mindenki által kedvelt fodrászuk, Szabó Renáta. A tehetséges hajszobrász szinte minden hazai előadóval dolgozott már együtt és olyan szuperprodukciókban munkálkodott, mint a Sztárban Sztár, vagy a Dancing with the Stars. A gyönyörű Reni kedd reggel is a Next Top Model Hungary sajtóeseményén készítette volna a bejutott lányok frizuráját, de már hiába várták.

Önkezével vetett véget életének Reni

Egymás után búcsúztak a hírességek kedvenc fodrászuktól Instagram-oldalukon. Szabó Renit mindenki kedvelte, halálhíre sokkolta a sztárvilágot.

– Még mindig nem tudtam felfogni, sokkolt, amikor kiderült, mi történt, hogy eldobta magától az életét - mondta nagy sóhajjal a TV2 stylista, Kiss Márk. – Eredetileg úgy volt, hogy Reni jön ide reggel és csinálja a hajukat a Next Top Model Hungary műsorba jutott lányoknak… Tegnap délután tudtam meg, hogy mi történt, előtte még írtam neki emlékeztetőt, hogy akkor ma reggel találkozunk. De aztán nem sokkal később hívtak, hogy a tűzoltók most törték be az ajtaját, ott találták meg… Senki nem tudja ezt felfogni, Reni állandóan mosolygott, kívülről úgy tűnt, mindig vidám, jókedvű. Mindenki szerette, ő volt az egyik legtehetségesebb fodrász itthon, rengeteg unkája volt, a hazai sztárok közül szinte mindenkinek csinálta már a haját, felfoghatatlan tragédia!

Kiss Márkot sokkolta kolléganője halála (Fotó: TV2 Play)

A divattervező gyakran dolgozott Renivel, nagyon jóban voltak, sokat beszélgettek. Így derült ki számára, hogy a népszerű fodrász csak kifelé mosolyog, ezzel próbálta leplezni állandó szorongását.

– Említette párszor, hogy boldogtalan. Amit elbújtatott egy ilyen nagyon vidám álca mögé. Általában nagyon csacsogós, nagyon mosolygós volt. De én azt gondolom, hogy ez nagyon jó figyelmeztetés arra, hogy merre tart a világ! Mert az ő halálához nagyban hozzájárult a közösségi média, a kialakult énképe az embereknek. Mert ő is mindig elégedetlen volt saját magával, a külsejével, miközben ő egy gyönyörű lány… Nem tudjuk, hogy mi játszódott le benne, hogy mi kellett ahhoz, hogy ennyire mélyre kerüljön. Főleg, hogy előtte este bulizott és nagyon jól érezte magát. Ezért is nagyon furcsa, hogy mi történhetett abban a pár órában, a jól sikerült buli után, hogy végül ezt tette, hogy eldobja az életét, hihetetlen, szürreális az egész!