Megtörte a csendet Katalin hercegné: férje tett közzé róla egy friss fotót

Katalin hercegné januárban került kórházba - III. Károly királlyal jószerével egyszerre. A palota szűkszavúan nyilatkozott állapotáról, annyit lehetett tudni, hogy hasi műtéten esett át, amely jól sikerült. A lábadozást otthonában folytatta és az előzetes tervek szerint húsvétkor térne vissza a hivatalos teendőihez.

Fotó: KGC-178 / Northfoto

Katalin hercegné állapotáról azóta több elmélet is született, már a nagybátyja is fecsegett róla a brit Big Brother műsorában. Most maga a hercegné törte meg a csendet és egy kedves üzenettel jelentkezett a közösségi oldalakon.

"Köszönöm a kedves jókívánságokat és a folyamatos támogatást az elmúlt két hónap során. Mindenkinek nagyon boldog anyák napját" - írta a hercegné a Kensington-palota Instagram-oldalán, amelyhez egy friss képet is csatoltak, amelyet nem más, mint Vilmos herceg készített.