60 éve vezet Bodrogi Gyula: Mindmáig autóval járok a színházba

Bodrogi Gyula, nemzetünk legendás színésze 89 évesen is elképesztő lelkesen néz szembe az újabbnál újabb kihívásokkal. A Kossuth-díjas érdemes és kiváló művész mostanában sok szempontból jubilál: idén 65 éve áll a rivaldafényben, jövőre pedig amellett, hogy betölti a 90. életévét, 60 esztendeje lesz, hogy megvan a jogosítványa, melyet éppen mostanában újított meg.

– Jövőre már hatvan éve fogok ülni a volán mögött. Illetve kilencvenéves leszek.

Szeptemberben hosszabbították meg a jogosítványomat újabb három évre.

– Hatvan esztendő alatt egyszer volt balesetem, akkor sem én voltam a kár okozója, belém jöttek. Mindmáig autóval járok a színházba, próbákra és az előadásokra egyaránt, hiszen az egészségi állapotom kiváló. Ez a fajta önállóság, illetve a családom és a színházi közeg jó formában tart, nincs okom panaszra – mesélte a színművész, aki 89 évesen is bírja a sokaknak már kimerítőnek számító tempót.

Ha nem dolgozom, akkor eléggé kimerülök. Ha dolgozom, nem veszem észre a fáradtságot.

– Valahogy feltölt a munka. Örökké bírnám csinálni, örökké bírnék játszani. A Nemzetiben és a Karinthyban egyaránt láthat a nagyérdemű, illetve februárban a mozivásznon is – ismerte be a Nemzet Színésze.

Hatvan éve lesz, hogy megszerezte a jogosítványát (Fotó: Móricz István)

„Jól vagyok, üdén és boldogan”

Bodrogi Gyulát tavalyelőtt augusztusban munkahelyi baleset érte, próba közben zuhant le egy dobogóról, melynek következtében elrepedtek a bordái. Három hónappal később a sérve miatt operálni kellett, alig épült fel a műtétből, májusban mentőt kellett hívni hozzá, bevizesedett tüdővel került kórházba. Intenzív osztályon kezelték, a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően szerencsésen felépült. Nem csak a családjára ijesztett rá, hiszen az egész ország aggódott a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészért. Felépülése után visszatért a színpadra, és képtelen megállni, akár csak egy percre is. Betegségéről ma már nem is szívesen nyilatkozik, azt viszont örömmel árulta el: kitűnő egészségnek örvend.

– Jól vagyok, üdén és boldogan, főleg most, hogy épp végeztem a masszázzsal.

De valóban kiválóan vagyok.

– Nagyon jó időszak van mögöttem, sikerteljes, kihívásokban bővelkedő, kellemes és hasznos volt ez az év – mesélte a Star magazinnak. – Voltak színházi premierek, filmforgatás, jutott mindenből egy kicsi. Nagyon jó társulat jött össze a Ma este gyilkolunk című film kapcsán: a rendező, az operatőrök, a színészek egytől egyig vérprofi művészemberek. Jól éreztem magam, de ezt talán mondhatnám többes számban első személyben is. Februárban, amikor a bemutató lesz, kiderül, hogy most az elfogultság beszél belőlem, vagy nem. Egyébként 1958 óta játszom, most kaptam a vasdiplomát, hatvanöt éve vagyok a pályán. Játszottam már sok darabban, történt velem rengeteg minden a színpadon és azon kívül, mégis úgy érzem, a Nagymester című vígjáték, amit Olt Tamás írt számomra, különleges munka. Idén mutattuk be, és a közönség nagyon szereti. Balázs Andi játssza a lányomat, én meg önmagamat, a színészlegendát. Még fiatal darab, nemrég játszottuk huszonötödjére, de nagyon izgalmas, fiatalos előadás – mondta a lapnak.