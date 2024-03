Elképesztő relikvia bukkant fel Balázs Fecó múltjából

A Kincsvadászok néhány epizódjával ezelőtt komoly licitháború alakult ki Molnár Viktor, az AMIKOR Galéria tulajdonosa és a zenész között, mivel mindketten szemet vetettek egy dedikált P. Mobil fotóra. Végül Viktor bírta tovább cérnával és pénzzel, de a licit leütés pillanatában tett egy ígéretet a Tankcsapda dobosának, mely szerint kárpótolni fogja őt a „veszteségért”. Nos, eljött az ideje a jóvátételnek, így már csak annyi kell, hogy Fejes Tamás állja a sarat, vagyis ne szálljon ki idejekorán egy Balázs Fecóhoz köthető kincs a licitjéből, amiből Viktor teljesen ki is marad, nem véletlenül.

Fejes Tomi vajon lecsap a Balázs Fecó relikviára? (Fotó: TV2)

Irodája faláról akasztotta le a Balázs Fecóhoz köthető festményt...

A Kincsvadászok hétfői epizódjában érkezik Péter, aki történetesen Molnár Viktor kollégája, vagyis amolyan beépített emberként igyekszik majd minél magasabb áron túladni Fujkin István festményén, ami Balázs Fecó 1985-ben megjelent Register című albumának borítója lett. A Bors megkereste a galéria tulajdonos-műkincsbecsüst, aki elárulta, sosem gondolta volna, hogy valaha kész lesz megválni a festménytől, de úgy érezte, Fejes Tamásnál jobb helye lesz, mint az irodája falán, ahol két éve díszelgett.

Másfél, vagy talán két éve vettem meg a képet egy kereskedőtől és eszembe sem jutott, hogy eladjam, hiszen szenvedélyesen gyűjtöm a rockzenei relikviákat.

– Igaz, elsősorban a rendszerváltás korában működő underground bandák vonzanak, de nagyon kedvelem a 70-es, 80-as évek világát is. Ráadásul Balázs Fecót volt szerencsém személyesen is ismerni, így amikor megláttam ezt a Fujkin képet, azonnal meg is vásároltam és az irodám falát díszítette eddig – kezdte lapunknak Molnár Viktor, aki a forgatás előtt csak bízni tudott abban, hogy a Tankcsapda dobosa „bekapja a csalit” és megszerzi magának az igazi kuriózumnak számító relikviát.

Molnár Viktor beváltotta ígéretét (Fotó: TV2)

„Furcsállották, hogy nem szállok be...”

– Fejes Tomi korábban elengedett egy dedikált P. Mobil képet, amit végül én vásároltam meg.

Akkor láttam rajta, hogy nagyon csalódott volt, ezért ígértem neki egy nagy meglepetést, amolyan kárpótlás gyanánt. Tulajdonképpen már akkor beugrott ez a Balász Fecó lemezborító-festmény, így csak azt kellett kieszelnem, hogyan is kerülhet licit alá a Kincsvadászokba úgy, hogy ne derüljön ki, az eladó valódi kiléte, vagyis, hogy én állok a „merénylet” mögött. Végül a kollégámat kértem meg, hogy adja ki magát eladónak.

– Persze a többiek, így a Fejes is furcsállotta, hogy én nem szállok be a licitbe, de nem lett volna etikus, ha a saját tárgyam árát elkezdem felsrófolni – nyilatkozta Molnár Viktor, aki hozzátette, a festményt alkotó művész nem csupán Balázs Fecónak festett már lemezborítót, de dolgozott már az LGT-nek, a Kormoránnak, Török Ádámnak és az EDDA Műveknek is.

Hogy Fejes Tamás végül megszerzi az igazi ritkaságot, vagy ismét alulmarad egy licitpárbajban, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Szerencsekerék után.