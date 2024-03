Megható! Így fogtak össze a Kincsvadászok sztárjai

A Kincsvadászok műsor műtárgy kereskedői ha kell kőkeményen harcolnak egy üzletért, de a szívük mindig a helyén van. Az eladók élettörténetei pedig gyakran szívszorítóak, a befolyt összeget nem egyszer nemes célra fordítják. Nem csoda, hogy a kereskedőket egy-egy történet annyira meghatja, hogy mindenképpen segíteni szeretnének. Nemrég Fejes Tamás például csak azért vette meg a 3 gyerekét egyedül nevelő anyuka porcelánfiguráját, hogy támogassa valahogy. Most pedig összefogtak és együtt jótékonykodtak.

Összefogtak a Kincsvadászok kereskedő. (Fotó: TV2)

Helyén van a szívük a TV2 sztárjainak

A pénteki adásban egy fiatal srác olyan falitányér gyűjteménnyel állt a kereskedők elé, amit 1908-tól gyártott egy luxus porcelángyártó cég, amely minden évben kiadott egy limitált szériát is. Róbert bízott benne, hogy jó áron tudja eladni különleges kincseit. De hogy mire is fordítja a befolyt összeget, azt csak az üzlet megkötése után átrulta el, nem akarta manipulálni a lehetséges vevőket. Az eladó csak annyit árult el Tilláéknak is, hogy egy padláson, egy bőröndbe csomagolva talált rá az értékes holmira.

A gyűjteményt végül Fertőszegi Péter vette meg 100 ezer forintért. Az eladó ekkor árulta el, hogy van egy egyesületük, olyan szegény családoknak segítenek pénzzel, élelmiszerrel, ahol az egyik szülő elhunyt. A története annyira megérintette a kereskedőket, hogy mind az öten beszálltak: dr. Katona Szandra, Nagyházi Lőrinc, Molnár Viktor, Fertőszögi Péter és Fejes Tamás is még 20-20 ezer forintot adott Róbertnek, hogy támogassák a munkáját.

Megmondom őszintén, azért jó a te példád, hogy ne ítélj elsőre – egész életemben az előítéletekkel küzdöttem –, az emberekben benne van ez. Ahogy te bejöttél ide, azzal az aranyórával, egy ilyen seftes kis link csávónak néztelek… és elnézést kérek emiatt. Tök jó, hogy ilyen forma vagy, hogy így csinálod. Mi motivál?

- fordult az eladó felé a dobos.

Mint kiderült az eladónak is voltak rossz korszakai, de ő is túlélte azt, ám ha akkor kapott volna segítséget, könnyebb lett volna.