Veszélybe került Vajna Timi élete: árvíz fenyegeti kaliforniai otthonát

Szörnyű ítéletidő sújtja az egyesült államokbeli Kaliforniát. Emiatt pedig az állam kormányzója vészhelyzetet hirdetett. Az eddigi beszámolók szerint a heves esőzések, áradások és a széllökések következtében kidőlt fák miatt már hárman meghaltak.

Veszélybe került Vajna Tímea otthona Fotó: Vadnai Szabolcs / Hot

Kaliforniában él Palácsik-Ráthonyi Tímea is, aki a közösségi oldalán mutatta meg, hogy ő is kapott egy figyelmeztető SMS-t, az amerikai Nemzeti Meteorológiai Szolgálattól, hogy a környéken villámárvizek alakulhatnak ki. Az üzenetben a következhető olvasható:

Ne próbálja meg elhagyni a lakását, hacsak nem kerül sor evakuálásra.

A modellt SMS-ben értesítette a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat Fotó: Instagram

A modell Instagram-sztoriban folyamatosan tájékoztatja az aktuális helyzetről a rajongóit. Az egyik történetében pedig megmutatta, hogy jelenleg milyen állapotok uralkodnak az otthonában. Ezen látható, ahogy az ágya fölötti szellőzőnyíláson csöpög be az esővíz, ami egyenes a párnáján található esővízgyűjtőbe hullik.

A plafon is megrepedt az otthonában Fotó: Instagram

Egy másik sztoriban már az is látszik, ahogy a plafon megrepedt, azon keresztül pedig szivárgott be a lakásába a víz. Palácsik-Ráthonyi Tímea kültéri videót is mutatott az ott uralkodó állapotokról. Az egyik felvételen pedig így jellemezte a helyzetet:

Globális klímaváltozás, globális felmelegedés.

