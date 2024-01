Több tucat ember életét követelte egy természeti katasztrófa a hétvégén: brutális videó készült a pusztításáról

Megrázó természeti csapás történt Kolumbiában péntek délután. Az elmúlt napokban tapasztalt heves esőzésektől ugyanis földcsuszamlás kezdődött meg Quibdo és Medelin között, és szó szerint elfogyott a talaj az emberek lába alól. A legfrissebb jelentések szerint 33 ember meghalt, 35-en megsérültek, és több embert is keresnek még a romok alatt. Az áldozatok többsége gyermek. A holttestek kiemelése jelenleg is tart, azonban nehezíti a mentéseket, hogy nem csak embereket, hanem autókat és épületeket is elsodort a lezúduló földtömeg, ami mindent maga alá temetett.

A Metro magazin beszámolója szerint a katasztrófa kezdetén egy hatalmas földdarab kiszakadt a hegyből, és az rázuhant a főútra és több autóra is. Az utat jelenleg a nemzeti katasztrófavédők egyik egysége lezárta, és próbálja megtisztítani. Gustavo Petro elnök borzalmas tragédiának minősítette az eseményeket, és a kormánya segítségével minden szükséges támogatást megpróbál megadni a károsultaknak – tette hozzá a lap.

A természeti katasztrófáról és a mentésről készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet végignézni: