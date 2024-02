Újra együtt Tolvai Reni és Kállay-Saunders András

Tolvai Reniről mostanában inkább a botrányai, mintsem a felfelé ívelő karrierje miatt hallani sokat. Annak idején, mikor megnyerte a Megasztárt, mindenki azt gondolta, hogy a csodálatos hanggal megáldott énekesnő az ország egyik elsőszámú előadója lesz. Ám hiába remekelt a tehetségkutatóban, az önálló karrierje csak nem akart beindulni. A Hagylak menni című dalából még sláger lett, az ezt követő dalai azonban már csekély sikert értek el. Nemrégiben azonban úgy döntött, hogy új lemezzel rukkol elő. Eredménytelenségét ugyanis annak könyvelte el, hogy a zenei producerek a hamis irányba terelgették, és mindig lebeszélték arról, hogy új lemezt adjon ki. Most azonban a sarjkára állt, és elhatározta magát. Ezen pedig egy váratlan meglepetést szúrtunk ki.

Újra együtt az álompár

Tolvai Reni és Kállay-Saunders András igazi álompár voltak. A Megasztár alatt mindenki azért imádkozott, hogy összejöjjenek és legyen boldog a párkapcsolatuk, és nagyon hosszú ideig valóban ők voltak az ország egyik elsőszámú szerelmespárja. Sajnos azonban - ami olyan gyakran megtörténik a sztárpároknál - a kapcsolatuk megromlott, így az egész országot sokkolták, amikor bejelentették, hogy vége. 2023-ban azonban felreppentek a pletykák, hogy újra együtt vannak, a Bors pedig erre több bizonyítékot is talált. A sztárok azóta nem erősítették meg, de nem is cáfolták, hogy együtt vannak.

Felbukkant Kállay-Saunders András

Most azonban van ok az örömre. Tolvai Reni ugyanis megosztotta, hogy milyen dalok kaptak helyet az új lemezén, és ott bizony Kállay-Saunders András neve is szerepel, így legalább egy dal erejéig újra együtt vannak. A Baby című dala ugyanis egy duett.

Hamarosan jön az új album / Fotó: Instagram

Nos, az utóbbi időben Reni igen erotikus dalokban utazik, úgyhogy sokan reménykednek abban, hogy itt felforrósodik közöttük a levegő. Legutóbb négy évvel ezelőtt adtak ki egy közös klipet, ott azonban nem volt szikra közöttük. Az embereket nem igazán érdekelte a klip, így jelenleg is csak 215 ezer megtekintésnél jár.